الامارات | كيف تضفي النكهة الروسية على طبقك المفضل باستخدام الصلصات المتنوعة؟

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تضفي النكهة الروسية على طبقك المفضل باستخدام الصلصات المتنوعة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمكن إعادة تقديم أي طبق بطريقة جديدة عن طريق إضافة الصلصات الشهية. يتميز كل من المطابخ العالمية بعدد هائل من الوصفات، ومن أبرز الإضافات التي تميز المطبخ الروسي إنتاج الصلصات المختلفة نظراً لتنوع الخضروات والفواكه والتوت مما يجعل هذه الصلصات تتناسب بشكل جيد مع اللحوم والأسماك والدواجن وكذلك الحلويات.



تتميز صلصات التوت روسية الصنع بكونها صحية ومتعددة الاستخدامات، حيث أن استعمال التوت البري ونبق البحر والتوت الأسود المزروعين بعناية في روسيا لصناعة الصلصات يجعلها غنية بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والصوديوم والحديد. للمعادن الموجودة في منتجات التوت تأثير مفيد على الجهاز العصبي، كما أنها تنظم مستويات السكر وضغط الدم، بالإضافة إلى تقوية العظام وتحسين حالة الجلد والشعر والأظافر. ويساعد هذا المركب المعدني أيضاً على تنظيم تبادل الماء والملح ويحسن من التوازن الحمضي القلوي، ويقلل من مستويات الكوليسترول، ويقوي المناعة.



تركيبة الفيتامينات في صلصة التوت لها أيضًا تأثير إيجابي على صحة الإنسان، حيث أن فيتامين (أ) الموجود في التوت البري ونبق البحر والتوت الأسود مفيداً لجهاز المناعة والعينين والجلد، بينما تعمل فيتامينات ب (ب 1، ب 2، ب 3) على تنظيم عمل الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية وتقوية جهاز المناعة. أما فيتامين ج الموجود في التوت فهو أحد مضادات الأكسدة التي تحمي القلب والأوعية الدموية وتخفض ضغط الدم، وأخيراً فيتامين هـ الذي يخفض مستويات الكوليسترول.



خلال عملية إنتاج الصلصات، تحصر الشركات الروسية اعتمادها فقط على التوت الطازج والناضج الذي يتم حصاده في المناطق النظيفة بيئيًا في البلاد. وتتخذ الشركات الوصفات التقليدية كأساس لها في حين أنها تبتكر أيضًا تركيبات لنكهات جديدة. لهذا السبب نجد أن الصلصات الروسية مناسبة لإرضاء الذواقة الأكثر انتقاء والذين يصعب إرضائهم. تساعد التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة في الحفاظ على جميع الخصائص القيمة والمفيدة للمنتجات، كما يتم إنتاج صلصات التوت وفقًا لمعايير تصنيع صارمة ومعتمدة.

تزود روسيا 58 دولة حول العالم بالصلصات الجاهزة، حيث تم توريد أكثر من 139 ألف طن من الصلصات بقيمة تزيد عن 165 ألف دولار للأسواق الخارجية في عام 2020. وبلغت صادرات الصلصات الجاهزة في عام 2020 إلى سوق الإمارات العربية المتحدة 1.6 طن ومن الناحية النقدية 3.4 آلاف دولار.

تم تنظيم جناح خاص في دبي، للموزعين وتجار التجزئة وممثلي قطاع HoReCa وهياكل الأعمال الأخرى، ليتم عرض الصلصات الجاهزة وغيرها من المنتجات روسية الصنع. يتيح هذا الجناح فرصة التعرف على البضائع المختلفة لأولئك المهتمين بالمنتجات الروسية، كما يمكنهم تنظيم وعقد اجتماعات عمل حول توريد تلك المنتجات. موقع الجناح: البدع، 285 ج، شارع الوصل، جميرا 1.

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