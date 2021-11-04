الامارات | توم هانكس: رفضت عرض جيف بيزوس بالسفر إلى الفضاء لأنني لا أريد دفع الرسوم الباهظة !

شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس: رفضت عرض جيف بيزوس بالسفر إلى الفضاء لأنني لا أريد دفع الرسوم الباهظة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الممثل والمخرج الأمريكي توم هانكس أنه تلقى عرضا من مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس للقيام برحلة إلى الفضاء، لكنه لم يكن مستعدا لدفع 28 مليون دولار كرسوم مقابل ذلك.

وخلال مقابلة، سئل هانكس: "صحيح أن جيف بيزوس عرض عليك الذهاب إلى الفضاء قبل ويليام شاتنر؟"، فرد قائلا: "نعم، بشرط أن أدفع.. وكما تعلم، يكلف ذلك 28 مليون دولار، أو شيء من هذا القبيل".

وأضاف هانكس حسب "سي ان ان" "أوضاعي جيدة لكنني لن أدفع 28 مليون دولار.. يمكننا محاكاة تجربة الذهاب إلى الفضاء الآن". وقام هانكس بتقليد اهتزاز الصاروخ وهو جالس على كرسيه، وقال: "لست بحاجة إلى إنفاق 28 مليون دولار للقيام بذلك".

يذكر أن نجم سلسلسة أفلام "ستار تريك" ويليام شاتنر (90 عاما) أصبح أكبر شخص على الإطلاق يصعد إلى الفضاء، بعد أن قام برحلة على متن مركبة فضاء تابعة لشركة "بلو أوريجين"، الشهر الماضي.

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