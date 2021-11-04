الامارات | الآلاف خرجوا لتشييعه.. صباح فخري يعود إلى حلب محمولاً على أكتاف السوريين .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف خرجوا لتشييعه.. صباح فخري يعود إلى حلب محمولاً على أكتاف السوريين .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شيع السوريون صباح اليوم جثمان الفنان الكبير صباح فخري إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه في مدينة حلب شمال البلاد.

وأعلنت نقابة الفنانيين بسوريا أمس عن ترتيبات مراسم الجنازة، حسب "روسيا اليوم".

وبحسب منشور النقابة، يشيع جثمان الراحل من مشفى الشامي في دمشق، صباح اليوم الخميس عند الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي مرورا بساحة الأمويين وصولا إلى جسر الثورة باتجاه مدينة حلب، وسيتقبله أهل "الشهباء" وبعد أداء صلاة الجنازة عليه في جامع عبد الله بن عباس، عصر الخميس، ليوارى الثرى بـ"المقبرة الحديثة" بحلب.

وذكرت مصادر إعلامية سورية أن مراسم التشييع الرسمية سيحضرها وزير رئاسة الجمهورية منصور عزام ممثلا عن الرئيس بشار الأسد، إضافة إلى عدد من الوزراء من بينهم وزيري الإعلام بطرس الحلاق، والثقافة لبانة مشوح، إضافة إلى عدد من المسؤولين في الدولة وأعضاء في مجلس الشعب وحشد من الفنانين، وممثلون عن النقابات الفنية والمعاهد الموسيقية.

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