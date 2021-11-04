مواصفات الكعب العالي المريح.. تعرفي عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

حذرت خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس من أن ارتداء حذاء ذي كعب عال غير مريح يؤدي إلى الإصابة بالبثور ومسمار القدم بالإضافة إلى الآلام المبرحة.

ولتجنب هذه المتاعب الصحية تنصح شولتس باقتناء حذاء ذي كعب عال يمتاز ببعض المواصفات، التي تجل المرأة تشعر بالراحة أثناء الارتداء، أبرزها وجود بطانة ناعمة في مقدمة القدم.

وأضافت شولتس أن الحذاء ذا التقوس الجانبي المرتفع قليلا يعد أكثر راحة، مشيرة إلى أهمية وجود مساحة صغيرة بحجم عرض الإبهام في مقدمة الحذاء، تحديدا أمام إصبع القدم الكبير.

ومن الأفضل أيضا اقتناء حذاء ذي كعب عال مصنوع من الجلد الطبيعي؛ نظرا لأن الجلد الطبيعي يتمدد، ومن ثم يصبح مريحا أثناء الارتداء، وذلك بخلاف الجلد الاصطناعي، الذي يفتقر إلى المرونة.

ويعد الوقوف على مقدمة القدم والكعب في نفس الوقت من أبرز العلامات الدالة على أن الحذاء ذا الكعب العالي مناسب. لذا ينبغي تجربة الحذاء في المتجر جيدا قبل الشراء، وذلك من خلال المشي على أرضيات مختلفة كصعود درج به مثلا.

ويمكن زيادة الراحة أثناء الارتداء من خلال وضع وسادات جل ناعمة في مقدمة الحذاء لتخفيف العبء الواقع على مقدمة القدم، في حين يمكن تخفيف العبء الواقع على الكعب من خلال وضع وسادات جلدية أو مصنوعة من السيليكون بارتفاع الكعب.