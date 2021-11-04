خبير يوضح كيفية التعامل مع العنف الأسري: الفضفضة هي الحل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حيلة لجأت إليها فتاة في مقتبل عمرها للتخلص من والدها إلى الأبد، وبدلًا من دخولها عش الزوجية بعد فترة وجيزة، وقعت بين قضبان قفص الحبس، بعدما أقبلت على قتل أبيها بوضع أقراص مخدرة له في العصير، وذلك داخل أحد منازل منطقة «كفر العلو» في مدينة حلوان بمحافظة القاهرة.

تفاصيل مقتل الأب على يد ابنته

وكشفت التحقيقات عن تفاصيل تخلص الفتاة من والدها بمساعدة خطيبها، بعدما أوضحت أنها قررت قتله منه بوضع أقراص مخدرة في العصير نظرًا لمعاملته السيئة لها بعد انفصاله عن والدتها.

وبعد عزمها على تنفيذ جريمتها وتأكدها من تخلصها من والدها وأنه فارق الحياة، سرعان ما تركت الفتاة منزل الأسرة، ومن ثم تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا من جيران المجني عليه، أفاد بالعثور على جثمان شخص يدعى «محمد حسين»، موظف بشركة الحديد والصلب.

وخلال التحقيقات وبعد استدعاء ابنته، كشفت عن أن وفاة والدها ربما جاءت بعد تعرضه لغيبوبة سكر، نظرًا لإصابته بالمرض المزمن، لكن فيما بعد تبين بأنها وضعت له أقراصًا مخدرة بغرض التخلص منه بسبب معاملته السيئة لها.

كيفية مواجهة العنف الأسري والتعامل معه

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، خلال حديثه لـ«هن»، عن كيفية التعامل مع ظاهرة العنف الأسري، التي تتعرض لها الكثير من الفتيات والشباب خاصة في فترة المراهقة على يد والديهم.

وقال «هاني»، إنه يجب على الأبوين القيام بتلك الخطوات، حتى لا يعرضوا أبناءهم لأي من مظاهر الإساءة النفسية أو العنف الأسري، وهي:

1- فهم كيفية التعامل بشكل سليم مع أولادهم، «ميكونوش سبب حدوث كبت نفسي ليهم».

2- احتواء الأبناء وفهم مشكلاتهم بدلًا من توبيخهم والتعامل بعنف معها.

3- عدم توجيه الإهانات للأبناء.

4- اختيار أساليب جيدة للتربية.

أما في حال تعرض الابن لأي من صور العنف الأسري، يجب عليه القيام بتلك الخطوات:

1- البحث عن شخص مقرب وتوطيد العلاقة الجيدة به.

2- اتباع أسلوب الفضفضة مع المقربين، والحديث معهم عما يتعرضون له، على سبيل الشعور بالراحة.