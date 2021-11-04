الامارات | طفلان صينيان يلهوان بالقفز بين سطحي مبنيين بإرتفاع 27 طابقاً ! .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن طفلان صينيان يلهوان بالقفز بين سطحي مبنيين بإرتفاع 27 طابقاً ! .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه لطفلين في الصين يقومان بتصرف متهور بين سطحي بنائين يتكون كل منهما من 27 طابقًا.

ويظهر الطفلان في الفيديو وهما يتبادلان القفز من سطح أحد المبنيين إلى سطح المبنى الآخر لتخطي الفجوة التي تفصل بينهما.

ويبدو الطفلان في الفيديو وكأنهما يستمتعان بما يقومان به رغم التصرف المتهور والخطير الذي كان ممكنا أن يودي بحياة أحدهما أو كلاهما.

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