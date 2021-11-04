الامارات | أفغاني يبيع طفلته 9 سنوات كعروس لعجوز عمره 70 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن أفغاني يبيع طفلته 9 سنوات كعروس لعجوز عمره 70 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلطت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الضوء على قيام أب أفغاني ببيع طفلته البالغة من العمر 9 سنوات لمسن عمره يتجاوز الـ70 عامًا كعروس، وذلك مقابل مبلغ مالي.

وأظهر مقطع فيديو نشرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية الطفلة الأفغانية “بروانا مالك” التي باعها والدها لشخص غريب يصفه التقرير بأنه “رجل عجوز” بسبب لحيته البيضاء وحاجبيه.

وقال والد الطفلة خلال عملية بيع طفلته وهو يبكي أمام الرجل المسن: “هذه عروستكم، من فضلك اعتني بها أنت مسؤول الآن، من فضلك لا تضربها”.

وأضاف: أنه تم بيع “باروانا” مقابل 200 ألف أفغاني (1600 جنيه إسترليني) على شكل نقود وأغنام وأرض تكفي لتعيل أسرته فقط لبضعة أشهر قبل أن يجدوا طريقة أخرى لجمع الأموال من أجل البقاء.

بدورها، قالت “باروانا”: في تصريحات: “لقد باعني والدي لأننا لا نملك خبزًا أو أرزًا أو دقيقًا، لقد باعني لرجل عجوز”، وقالت أنها تأمل تغيير رأي والديها لأنها لا تريد ترك عائلتها أو تعليمها لأنها تريد أن تصبح معلمة.

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