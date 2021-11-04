ما أسباب ظهور بثور على اللسان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إن ظهور بثور على اللسان له أسباب عدة، أبرزها إهمال نظافة الفم؛ حيث تتكاثر البكتيريا في الفم مسببة نشوء بثور على اللسان.

وأضافت الرابطة أن ظهور بثور على اللسان قد يرجع إلى تناول الأغذية الحمضية بكثرة أو سوء التغذية، أي نقص الفيتامينات والمعادن، لا سيما الحديد وحمض الفوليك وفيتامين B12.

ومن الأسباب الأخرى لنشوء بثور على اللسان مشاكل الهضم والتوتر النفسي وضعف المناعة.

ولمواجهة البثور ينبغي العناية الجيدة بالفم؛ حيث ينبغي تنظيف الأسنان بمعدل لا يقل عن مرتين يوميا بواسطة فرشاة أسنان ومعجون مع مراعاة استخدام خيط الأسنان بمعدل مرة واحدة يوميا لتنظيف الفراغات بين الأسنان. كما أن غسول الفم يساعد على قتل البكتيريا وتطهير الفم.

ومن المفيد أيضا شرب شاي الأعشاب مثل البابونج والمريمية والزعتر؛ حيث يمتاز شاي الأعشاب بتأثير مضاد للجراثيم ويمنع الالتهاب. ويمكن أيضا غمس قطعة قطن في شاي الأعشاب ومسح البثور بها.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في علاج بثور اللسان، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب، والذي يمكن حينئذ أن يصف مرهما للقضاء على البثور.