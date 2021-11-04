متحتاريش ولا تشتري من برة.. طرق مختلفة لعمل تورتة عيد الحب المصري 2021

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يتزامن اليوم 4 نوفمبر مع عيد الحب المصري، الذي يحتفل فيه المصريون، بخلاف عيد الحب العالمي يوم 14 فبراير، وتوجد العديد من الأسماء التي تطلق على عيد الحب، فهو يسمى أيضا بعيد العشاق أو يوم الحب، وهو ما يعني بالإنجليزية «valentine's day».

ويقدم «هن» للسيدات والفتيات حديثات الزواج، طرق مختلفة لعمل تورتة عيد الحب، على طريقة الشيف غادة التلي.

مقادير تورتة عيد الحب

شوكولاتة داكنة.

3 ملاعق كبيرة حليب.

زبدة طرية.

سكر أبيض.

3 بيضات.

200 جرام دقيق أبيض.

ملعقة كبيرة كاكاو.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

100 جرام شوكولاتة بيضاء.

زبدة.

طريقة عمل تورتة عيد الحب

- سخني الفرن مسبقًا إلى 180 درجة مئوية.

- جهزي قالب الخبز وادهنيه بالزبدة ورشيه بالدقيق جيدًا، ولا تنسي وضع ورق الزبدة.

- قطعي الشوكولاتة إلى قطع صغيرة وضعيها في وعاء صغير.

- ضيفي الحليب وضعي الوعاء فوق قدر من الماء المغلي حتى تذوب الشوكولاتة، تأكدي من عدم وصول الماء إلى الشوكولاتة، ثم اتركيها جانبًا لتبرد.

- اخفقي الزبدة حتى تصبح طرية جدًا ثم أضيفي السكر الناعم واستمري في الخفق حتى يصبح الخليط ناعمًا.

-ضيفي البيض ثم الشوكولاتة الذائبة.

-انخلي الدقيق مع الكاكاو والبكينج بودر وبيكربونات الصوديوم جيدًا وأضيفيه للخليط مع التقليب برفق للحصول على خليط متجانس.

- قسمي الخليط بين قوالب الخبز الصغيرة واخبزيه في الفرن لمدة 25 دقيقة، اختبريه بطرف سكين أو عود خشبي من المنتصف للتأكد من تمام النضج.

- اخرجي الكيك من الفرن واتركيه جانبًا حتى يبرد تمامًا، ثم أخرجيه من القوالب برفق، و بعد أن تبرد الكيكة تمامًا، قسميها إلى نصفين.

- ضعي الشوكولاتة في الميكروويف على حرارة عالية لمدة 90 ثانية مع التحريك، ثم اتركيه ليبرد.

- في وعاء كبير اخفقي الزبدة والسكر البودرة.

- ضيفي الشوكولاتة الذائبة واستمري في الخفق حتى يتجانس القوام.

- وزعي كريمة الزبدة على النصف السفلي من الكيك، ثم ضعي الجزء العلوي وزينيه كذلك.

- زيني الطبقة العلوية بحبات من الكرز أو السكر الملون.

مقادير تورتة عيد الحب بعجينة السكر

كيكة إسفنجية جاهزة.

زبدة غير مملحة.

سكر بودرة.

كريمة خفق.

نصف ملعقة صغيرة (2 جرام) فانيلا.

ربع جرام عجينة السكر الجاهزة.

طريقة عمل تورتة عيد الحب بعجينة السكر

- اخفقي الزبدة جيدًا لمدة دقيقة، ثم أضيفي الكريمة واستمري في الخفق مع إضافة الفانيلا.

- ضيفي السكر البودرة بشكل تدريجي مع الخفق لمدة 3 دقائق للحصول على كريمة زبدة خفيفة.

- جهزي الكيكة وأزيلي الجوانب والطبقة العلوية بطرف السكين.

- قطعي الكيكة إلى نصفين.

- وزعي كمية من كريمة الزبدة على الطبقة الأولى من الكيكة، ثم ضعي الطبقة العلوية.

- غلفي الكيكة بالكمية الباقية من كريمة الزبدة على القمة والجوانب وساويها جيدًا.

- ضعي الكيكة في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

- افردي عجينة السكر بالنشابة وقومي بوضع دقيق أعلى الكيكة وافرديها جيدًا لتغطية الكيكة بالكامل.

- استخدمي يديكِ للتخلص من أي فائق وقصي عجينة السكر من الجوانب. - الصقي القلوب الصغيرة على عجينة السكر بالقليل من الماء والسكر.