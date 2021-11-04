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يضم أكثر من 400 لعبة.. تدشن أكبر مركز للألعاب في العالم بستوكهولم

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محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أعلنت هيئة السياحة السويدية عن تدشين مركز الثقافة الرقمية "Space" الجديد، والذي يضم أكبر مركز للألعاب في العالم، يوم 27 نوفمبر الجاري.

وأوضحت الهيئة أن المركز يقع في إحدى ناطحات السحاب الخمس الكائنة بمنطقة "هوتورجيت" بوسط العاصمة ستوكهولم، مشيرة إلى أن مركز الألعاب يضم 400 تجهيزة لعب، ويوفر نحو 90 لعبة على الإنترنت ومتعددة اللاعبين، منها "Call of Duty" و "Star Stable".

وتهتم النطاقات الأخرى في المركز بالموسيقى وإنشاء المحتوى الرقمي والمعرفة العملية للعالم الافتراضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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