يضم أكثر من 400 لعبة.. تدشن أكبر مركز للألعاب في العالم بستوكهولم

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أعلنت هيئة السياحة السويدية عن تدشين مركز الثقافة الرقمية "Space" الجديد، والذي يضم أكبر مركز للألعاب في العالم، يوم 27 نوفمبر الجاري.

وأوضحت الهيئة أن المركز يقع في إحدى ناطحات السحاب الخمس الكائنة بمنطقة "هوتورجيت" بوسط العاصمة ستوكهولم، مشيرة إلى أن مركز الألعاب يضم 400 تجهيزة لعب، ويوفر نحو 90 لعبة على الإنترنت ومتعددة اللاعبين، منها "Call of Duty" و "Star Stable".

وتهتم النطاقات الأخرى في المركز بالموسيقى وإنشاء المحتوى الرقمي والمعرفة العملية للعالم الافتراضي.