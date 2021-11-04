حب «آنيا ومسعد» من علاجها في روسيا للاحتفال بالـ«فلانتاين» بسمنود (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في منطقة «الشحاتية» التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، تعيش أسرة «ٱنيا» الروسية وزوجها «مسعد»، في سعادةٍ ورضا وسرور، فالزوجان اللذان يعيشان العقد الرابع من عمرهما، ارتبطا بعد أن تعرفا ودخلا في علاقة عاطفية بينهما بدولة روسيا.

السعادة الزوجية عنوان حياة مسعد وٱنيا

حرص «مسعد» على اصطحاب شريكة عمره للقضاء العطلة السنوية بمسقط رأسه مع أقاربه وذويه، وهو ما لاقى استحسان محبي الزوجين، كما أن الأمر تزامن مع عيد الحب المصري، ليحتفلا به وسط أهله وأقاربه وأسرته.

انتقلت «الوطن» إلى منزله الزوجين خلال فترة عطلهما، والمكون من ثلاثة طوابق، للحديث عن قصة حبهما وارتباطهما العاطفي طوال ثلاثة أعوام ماضية.

تفاصيل التعارف ولقاء الحب بين الزوجين في روسيا

«ربنا كرمني عقب تخرجي من كلية طب العلاج الطبيعي، وأردت تحمل الغربة بتحقيق الحلم بالسفر إلي روسيا وبدأت مشروع بإنشاء مشروع تأهيل بدني وعلاج طبيعي علي مدار 10 سنوات ماضية لحد ما ربنا كرمني وقابلت شريك حياتي آنيا، وتزوجنا وبدأنا حياتنا بعدما جاءت الي المركز العلاجي وربنا جعلني سبب في شفائها»، بتلك الكلمات بدأ الزوج حديثه «الوطن»، مشيرا إلى أنه التقى محبوبته التي تعمل في مجال السياحة وتجهيز الحلويات والأطعمة خلال علاجه لها.

كما كشف الزوج عن أن حياته الزوجية سعيدة ولا توجد بها مشكلات: «زوجتي تقدر حرية العبادة واحترام روحانيات الصلاة وتلاوة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك»

شريكه حياته أهدته تورتة علي شكل أهرامات ورسوم فرعونية

وأكد أن زوجته أهدته تورته علي هيئة أهرامات ورسوم فرعونية، موضحا أنها دونت عليها عبارة باللغة الإنجليزية تعني: «كل سنة وإنت طيب يا ميدو يا حب عمري كله»، مؤكدا أنه حرص علي إهدائها تزامنا مع حلول عيد الحب المصري 4 نوفمبر طاقم فنجان قهوة، مختتما بأنه يتمنى أن يبارك الله حياته مع توأم روحه. .

«آنيا» التقطت طرف الحديث من زوجها «مسعد»، مشددة على أنها تشعر بالأمن والأمان بجوار زوجها خلال وجودها في مصر، مشيرة إلى أنها أسعد فتاة لارتباطها بشاب من عائله مصرية تتميز طباعها بالود والمحبة والسلام، متابعةً كما تابعت بابتسامة وجهتها لزوجها: «أنا ارتبطت بحبيبي لأسباب خاصة منها الارتياح والأمان الذي لم أشعر به سوى بجواره طوال السنوات الماضية».

الفتاة الروسية: تعلمت طبخ أكلات مصرية لنيل إعجاب زوجي

«آنيا» ترجمت حبها لزوجها بمحاولة إرضائه وتعلم ما يحب، فتعلمت طبخ أكلات مصرية أهمها الطعمية والفلافل والمحشي واللحوم والكباب والأرز وحلويات البسبوسة والحلويات الشرقية.

وكشفت عن سعادتها بالجولة التي أجرتها مع زوجها لزيارة تمثال أبو الهول والأهرامات والمتحف المصري الجديد، مشيرة إلى أنها فخوره باطلاعها على الحضارة المصرية: «زوجي له الحق أنه يفتخر بالفراعنة كونهم أصحاب حضارة عظيمة».