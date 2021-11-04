أفكار هدايا الفلانتين.. «بوكس قهوة وبوكيه شيكولاتة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بحتفل العاشقون والمحبون للاحتفال بالفلانتين، وتبادل الكلمات الرومانسية والهدايا، وفي هذا اليوم يبحث الطرفان عن وسيلة التعبير عن الحب، وتكون الهدايا هي الاختيار الأمثل للتعبير عن الحب، لذلك نقدم لك أفكار هدايا الفلانتين، كما جاءت على موقع «narcity».

أفكار هدايا الفلانتين الجديدة والمبتكرة

بوكيه شيكولاتة مميز:

تعتبر من أفضل أفكار هدايا عيد الحب، والتي تفضلها الفتيات وذلك لشكلها المميز.

بوكس القهوة:

إذا كان شريك الحياة من عشاق القهوة، يمكن تحضير هدية مناسبة، وهي عبارة عن تحضير نوع القهوة الذي يميزه الشخص ووضعه في بوكس هدايا مناسب.

أفكار أخرى لهدايا الفلانتين

بوكس منتجات عناية بالبشرة:

يمكن اللجوء إلى منتجات العناية بالبشرة، فهي دائما الأفضل بالنسبة للفتيات والسيدات، لذلك يمكن إعداد بوكس يحتوي على منتجات العناية بالبشرة وتقديمها مع بوكيه الورد.

مجوهرات:

جميع النساء تعشقن المجوهرات والإكسسواراتن سواء الذهبية أو الفضية، ويمكن اختيار قلادة مميزة وتقديمها كأفضل هدية لعيد الحب.

ساعة :

الساعات هي الهدية الأسهل للرجال، دائما ما تلجأ إليها الفتيات والسيدات، لأن أغلب الرجال يعشقون الساعات بمختلف أشكالها وأنواعها.

ملابس:

إذا كانت شريكة الحياة من المهتمات بالموضة والأزياء وأحدث الصيحات، فخيارات الملابس هي الأفضل للنساء، فيمكن اختيار فستان أنيق أو معطف بلون مميز أو حذاء بكعب عالٍ.

كتب:

يمكن اختيار مجموعة من الكتب يهواها شريك الحياة، تكون من أفضل الهدايا التي يمكن تقديمها لمحبي القراءة.

قالب تورتة مناسب:

يمكن تحضير تورتة بأشكال مختلفة مما يضفى أجواء من البهجة والسعادة.

بلاي ستيشن:

يفضل أغلب الرجال لعب البلاي ستيشن، لذلك يعتبر من الهدايا المميزة للزوج.

عشاء رومانسي:

اختيار فكرة العشاء الرومانسي في المطعم المفضل، يجعله يوما مميزا لا يمكن نسيانه، ومن أفكار هدايا الفلانتين.

الزهور:

الزهور تقول ما يعجز عنه الكلام، لذلك يعتبر اختيار الورود من ضمن أفكار هدايا الفلانتين الاختيار الأمثل، خاصة عند اختيارها باللون الأحمر مع مجموعة من عبارات الغزل على بطاقة البوكيه.