الامارات | أول أيام المعرض احتفاء بعَلَم الإمارات.. رمز العزة والانتماء للوطن

شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام المعرض احتفاء بعَلَم الإمارات.. رمز العزة والانتماء للوطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهل معرض الشارقة الدولي للكتاب يومه الأول بالاحتفال بيوم العَلَم، الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، حيث رُفع العلم على سارية في موقع الحدث في تمام الساعة الـ11 صباحاً، مع عزف النشيد الوطني الإماراتي؛ تزامناً مع رفعه بشكل موحّد على مختلف المباني والمؤسسات في الدولة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، في تعبير عن الانتماء للوطن والتمسك بقيمه ومبادئه المتوارثة، منذ قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر من عام 1971.

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