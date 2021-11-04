الامارات | شعار «إكسبو 2020 دبي» يتشكل بـ 3000 عَلَم

شكرا لقرائتكم خبر عن شعار «إكسبو 2020 دبي» يتشكل بـ 3000 عَلَم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل المكتب الإعلامي لحكومة دبي ونادي دبي للصحافة، و«براند دبي»، بمناسبة يوم العَلم في «حديقة الأعلام»، التي ينظمها سنوياً «براند دبي» على شاطئ «كايت بيتش» في منطقة جميرا.

وتشمل الحديقة هذا العام 3000 عَلَم تشكل مجتمعة شعار «إكسبو 2020 دبي»، احتفاء بالحدث الحضاري الأهم في العالم، الذي اجتمعت فيه على أرض الإمارات ومدينة دبي 192 دولة بثقافاتها وتاريخها وابتكاراتها، وبما يمثله من قيمة وأثر في اكتشاف آفاق جديدة للتعاون، وتحقيق مزيد من التقارب بين الشعوب، وتعزيز العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل للبشرية عنوانه السلام والاستقرار والازدهار للجميع.

وأكدت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي، أن احتفالية حديقة الأعلام انطلقت استجابةً لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن يكون الثالث من نوفمبر من كل عام هو «يوم العَلم»، احتفاءً به كرمز لرفعة وشموخ دولة الإمارات، لتتحول الفعالية خلال سنوات قليلة إلى معلم رئيس من معالم هذا اليوم المهم، وتمتد على مدار أسابيع، لتسمح لمجتمع دبي والإمارات بمشاهدتها والتقاط الصور التذكارية في موقعها، إحياءً لهذا التقليد الوطني السنوي العزيز.

وأوضحت أن «النسخة الثامنة من فعالية حديقة الأعلام تأتي متزامنة مع أحداث مهمة، في مقدمتها احتفال دولة الإمارات بعام الخمسين، علاوة على استضافة أكبر حدث عالمي تشهده للمرة الأولى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وهو (إكسبو 2020 دبي)، الذي اخترنا شعاره ليكون موضوع الحديقة هذا العام، بكل ما يحمله الشعار من دلالات، وما يبرزه من تاريخ دبي العريق، كون الشعار تم استلهام تصميمه من مشغولة ذهبية عثر عليها في موقع مصنع أثري للذهب، اكتشفه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عام 2002، في منطقة المرموم، وأُطلق عليه اسم (ساروق الحديد)».

وأضافت المري: «(إكسبو) يمثل نقطة التقاء الماضي والحاضر والمستقبل، ومنصة لاجتماع الحضارات العريقة، والمشغولة الذهبية التي يمثلها الشعار هي نتاج حضارة إماراتية عريقة، أعلت قيمة التواصل منذ القدم بروابط جمعتها بحضارة دلمون والفراعنة والرافدين، وصولاً إلى حضارة ما وراء النهرين والسند والهند».

وتحظى «حديقة الأعلام» بإقبال الجمهور، إذ باتت من الفعاليات المعروفة على مستوى الدولة، وإحدى أبرز المبادرات السنوية التي ينفذها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، باستقطابها أعداداً كبيرة من المواطنين والمقيمين والزوار ومن مختلف الأعمار.

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