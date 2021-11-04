الامارات | إغلاق المدارس في جنوب إيطاليا مع اقتراب العواصف

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق المدارس في جنوب إيطاليا مع اقتراب العواصف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت إيطاليا المدارس والمقابر في جنوب البلاد، إجراء احترازياً، أمس، بسبب اقتراب العواصف من البلاد.

وقرر عمدة مدينة نابولي، جايتانو مانفريدي، إغلاق معظم المقابر والحدائق، بسبب مخاوف من سقوط أفرع الأشجار على زائريها، طبقاً للقرار الصادر عن مجلس بلدية مدينة نابولي.

وسيستمر إغلاق المدارس بجزيرة إيشيا في خليج نابولي، طبقا لعمدة الجزيرة، إنزو فيراندينو. وأصدرت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا، مستوى مرتفعاً من التحذير لمنطقة كامبانيا جنوب إيطاليا. وتوقع خبراء الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف. وفي مدينة فينيسيا شمال البلاد، حذرت السلطات من فيضان آخر، ومن المتوقع أن تغمر المياه نحو 60% من ممرات المشاة.

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