طريقة تحضير البصارة الأصلية في خطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر البصارة من الأكلات المصرية الشعبية التي تقدم في فصل الشتاء وتمنح الأشخاص إحساسا بالدفىء، لذلك نقدم لكِ أسرار تقديم البصارة الأصلية كما جاءت على «سي بي سي سفرة».

سر تحضير البصارة الأصلية

تعتمد الوصفة الأصلية للبصارة على الفول المدشوش ولكن يطورها البعض لتكون بقيمة غذائية أكثر، إذ يتم تحضيرها بالحمص، ويضاف له نفس الخضروات الورقية «شبت وكزبرة خضراء وباقي المكونات»، دون إضافة أي دهون.

لا تضاف الملوخية إلى مكونات البصارة، لأن أساس مذاق وطعم ولون البصارة الأخضر إضافة الكزبرة الخضراء والشبت ويضيف البعض أحيانا البقدونس لباقي المكونات.

لضبط قوام البصارة يتم طهيها وتسوية الفول المدشوش والكزبرة وباقي المكونات في كمية مياه مناسبة للكمية وليس ماء كثير، حتى تتم تسوية المكونات فقط ويتبقى كمية قليلة من الماء حتى تخفق بها باقي المكونات لتقدم البصارة بقوامها المعتاد.

بعد تمام تسوية البصارة تخفق جيدا في الخلاط أو بالهاند بلندر للوصول للقوام الكريمي، ثم تصب في أطباق التقديم وهي ساخنة، لأنها عندما تبرد قوامها يتماسك وتأخذ شكل الطبق ثم تزين بالبصل المحمر وتقدم.

طريقة تحضير البصارة

يخلط البصل والثوم والكرفس والكزبرة والشبت والملوخية والفلفل الحار جيدا.

يوضع الخليط مع الماء المغلي على النار ثم يضاف الفول المدشوش ويقلب جيدا.

يضاف ملح وفلفل وجوزة الطيب وكمون وتترك حتى تمام النضج لمدة 50 دقيقة على الأقل.

ترفع وتضرب بالخلاط وتقدم مع البصل المحمر.