توقعات الأبراج اليوم 4/11/2021: حالة جيدة لـ العقرب وصراحة لـ الثور

محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل:

حاول أن تمسك زمام الأمور هذه الفترة في حياتك

برج الثور:

حاول أن تكون صريحا مع من حولك، حتى لا تضع نفسك في مشاكل

برج الجوزاء:

حاول ألا تنفعل اليوم، حتى لا تندم على اختلاق المشاكل

برج السرطان:

تحرك بجرأة اليوم نحو أحلامك، ولا تخف من أي شيء

برج الأسد:

استمر في تحقيق اهدافك، فأنت تسلك الطريق الصحيح

برج العذراء:

اليوم هو عظيم بالنسبة لك، وعندك العديد من الانتصارات

برج الميزان:

عواطفك اليوم تؤثر عليك بشكل كبير، حاول أن تفكر بعقلك قليلاً

برج العقرب:

لديك مزاج جيد اليوم حاول أن تستمتع بيومك

برج القوس:

حاول أن تسيطر على نفسك اليوم، حتى لا تقع في الأخطاء

برج الجدي:

ستشعر أخيراً اليوم أنك تعيد الأمور إلى مسارها الصحيح

برج الدلو:

تمسك بقوة اليوم بوجهة نظرك، ولا تتخلى عنها

برج الحوت:

حاول أن تستعيد ذكرياتك اليوم، فأنت بحاجة إلى ذلك