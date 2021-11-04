توقعات الأبراج اليوم 4/11/2021: حالة جيدة لـ العقرب وصراحة لـ الثور

محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل:
حاول أن تمسك زمام الأمور هذه الفترة في حياتك
برج الثور:
حاول أن تكون صريحا مع من حولك، حتى لا تضع نفسك في مشاكل
برج الجوزاء:
حاول ألا تنفعل اليوم، حتى لا تندم على اختلاق المشاكل
برج السرطان:
تحرك بجرأة اليوم نحو أحلامك، ولا تخف من أي شيء
برج الأسد:
استمر في تحقيق اهدافك، فأنت تسلك الطريق الصحيح
برج العذراء:
اليوم هو عظيم بالنسبة لك، وعندك العديد من الانتصارات
برج الميزان:
عواطفك اليوم تؤثر عليك بشكل كبير، حاول أن تفكر بعقلك قليلاً
برج العقرب:
لديك مزاج جيد اليوم حاول أن تستمتع بيومك
برج القوس:
حاول أن تسيطر على نفسك اليوم، حتى لا تقع في الأخطاء
برج الجدي:
ستشعر أخيراً اليوم أنك تعيد الأمور إلى مسارها الصحيح
برج الدلو:
تمسك بقوة اليوم بوجهة نظرك، ولا تتخلى عنها
برج الحوت:
حاول أن تستعيد ذكرياتك اليوم، فأنت بحاجة إلى ذلك