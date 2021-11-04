لماذا يتخدر ذراعيك عند النوم.. وكيف يمكن تجنب ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

جرب معظمنا الاستيقاظ في منتصف الليل، بسبب الشعور بتنميل في اليدين، وفي بعض الأحيان، يشعر العديد بالوخز، كما لو أن "دبابيس وإبرا" صغيرة تخترق الجسم.

وفي التقرير نذكر لكم أسباب حدوث ذلك، وبعض الطرق للتقليل من حدوثه، وفق ما أوضح موقع "برايت سايت".

- وضعية النوم

النوم على البطن والأيدي أسفل الجسم، أو الاستلقاء على الظهر وأيدينا تحت رؤوسنا، أو الغفوة على جانبنا والتواء ذراعنا هي أوضاع نوم سيئة، يمكن أن تسبب ضغطًا ممتدًا على الأعصاب، وينتج عن ذلك اضطراب في تدفق الدم، ويتفاعل النظام العصبي مع الشعور بالوخز.

- العصب المقروص

يمتد هذا العصب من الكتف إلى الكوع ، وهو مسؤول عن توفير الإحساس بأيدينا، ومن الأعراض المحتملة الأخرى الشعور بألم الرسغ، وتنميل في اليد، وعادة ما يختفي الألم من تلقاء نفسه ، ولكن إذا استمر لأكثر من يومين ، فقد حان الوقت لاستشارة الطبيب.

- نقص فيتامين ب 12

يحافظ فيتامين ب 12 الموجود بشكل طبيعي في اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان على صحة الأعصاب وخلايا الدم، لذا يمكن أن يتسبب نقصه في الجسم في حدوث مشاكل عصبية ، والتي قد تظهر من خلال الإحساس بالوخز في الأيدي.

- التوتر والقلق

عندما نشعر بالقلق أو التوتر، يقوم جسمنا بتنشيط الاستجابة الهروب، حيث يتم إطلاق هرمونات التوتر من أجل تحسين القدرة على التعامل مع القلق والتوتر، ويتضمن رد الفعل الفسيولوجي هذا إعادة توجيه تدفق الدم إلى أجزاء الجسم الأخرى الأكثر أهمية لبقائنا على قيد الحياة. ويؤدي انخفاض الدورة الدموية في مناطق معينة إلى الشعور بالوخز والإبر.

- الحالات الطبية:

قد يكون التنميل المزمن أيضا أحد أعراض حالة طبية تؤثر على الجهاز العصبي للجسم، وإذا كان التنميل مصحوبًا بضعف العضلات أو أعراض أخرى، فمن الأفضل استشارة الطبيب على الفور.

بعض الطرق لتقليل الشعور بالتنميل:

- مد ذراعيك لأعلى

يمكنك أيضًا مد ذراعيك لأعلى، وهز رأسك جنبًا إلى جنب، وتحريك الكتفين لأعلى ولأسفل لتحرير التوتر في الرقبة وتخفيف الأعصاب.

- تحسين وضع نومك

ضع الذراعين واليدين بشكل صحيح ، وتجنب ثنيهما تحت الجسم, وحاول إبقاء الرسغين مستقيمين لضمان تدفق الدم بسلاسة، ثم نم مع وضع ذراعيك على جانبيك ، بدلًا من رفعهما فوق رأسك ، لمنع قطع الدورة الدموية باتجاه اليدين.

كما يجب تجنب وضعية الجنين، حيث أن ثني الذراعين يمكن أن يضغط على الأعصاب.

- اتباع أسلوب حياة صحي

تساعد التمارين المنتظمة على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، كما يمكن أن تساهم عادات الأكل الجيدة أيضًا في تجنب نقص الفيتامينات وتقليل آلام الأعصاب.

- البحث عن علاج للمشاكل الطبية

للأعراض الشديدة أو المزمنة ، يجب استشارة الطبيب لتأكيد ما إذا كان التنميل أو الإحساس الشائك ناتجًا عن حالة طبية موجودة، ولتناول العلاج أو الدواء المناسب.

- البحث عن العلامات التحذيرية التي تتطلب اهتمامًا فوريًا

يمكن أن يكون التنميل المفاجئ أيضًا علامة على حدوث سكتة دماغية، لذلك إذا كان التنمل مصحوبًا بدوخة وشلل وصعوبات في التحدث وفقدان التوازن وصداع شديد, فعليك استشارة الطبيب فورا.