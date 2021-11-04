7 أشياء لاتقيد حركة الرجال عند السير أو الجلوس.. «بتتحط في جيب البنطلون»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أزمة كبيرة يقع بعض الرجال عندما يضعوا العديد من الأشياء المهمة داخل جيوب سراويلهم، إذ تسبب لهم الشعور بالارتباك وعدم الراحة عند السير أو الجلوس، لذلك تستعرض مجلة «popular mechanics» التكنولوجية العالمية، مجموعة من الأدوات التي يفضل حملها داخل الجيب للرجل، ولا تشعره بقيد الحركة والتي من بينها:

الأشياء التي يمكن أن يحملها الرجل داخل جيوب بنطاله

1- الجهاز الفولاذي المقاوم للصدأ

يتميز هذا الجهاز المعدني الصغير بتعدد استخداماته، إذ يسهل إرفاقه بحلقة المفاتيح الخاصة بك، فضلًا عن حمله لفتح زجاجات المياه الغازية والعلب المعدنية المختلفة، من خلال حافته المسننة.

2- مرطب اليدين

لا يقتصر حمل المرطبات على النساء فقط، فيفضل أن يحمل الرجل أيضًا أحد أنواع المرطبات المخصصة لتشقق اليدين في الطقس البارد، بما في ذلك، زيت الزيتون، وشمع العسل، وبعض الكريمات الصبغية الأخرى الخاصة بالبشرة الحساسة.

3- شاحن محمول «باور بانك»

يمكن حمل هاتف الشاحن الذاتي أيضًا فلا سيما عن احتياجه الضروري لشحن الهاتف عند تفريغه من شحناته الكهربية.

4- سماعات الهاتف «AirPods»

يحرص الكثير من الأشخاص على سماع الأغنيات والمقاطع المختلفة عند السير في طرقاتهم، لذلك فإنه من المهم أيضًا حمل السماعات الخاصة بهاتفك.

5- قداحة «ولاعة»

من المهم أيضًا حمل «الولاعات» للأشخاص المدخنين، فضلًا عن تعدد استخدامتها الأخرى في العديد من المواقف الاستثنائية التي يمكن التعرض لها.

6- قلم جاف أو حبر

سيساعدك القلم في القيام بالعديد من المهام الخاصة بتوقيع أو كتابة الأوراق المختلفة، سواء داخل او خارج عملك.

7- مكبر صوت بلوتوث مقاوم للماء

يحتوي مكبر الصوت من البلوتوث المقاوم للماء على مجموعة من التطبيقات العملية للموسيقى أثناء التنقل، والتمكن من سماع الأغنيات والمقاطع الصوتية على هاتفك دون الحاجة إلى سماعات سلكية.