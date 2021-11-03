لمحبي الشوبينج.. 7 نصائح مهمة للاستفادة الحقيقية من عروض الـBlack Friday

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

ينتظر الكثيرون يوم الجمعة البيضاء أو "البلاك فراى داى"، لشراء ما يحتاجونه بداية من الأجهزة الكهربائية، وحتى الملابس وأدوات الماكياج.

وبدأت الكثير من المواقع الأونلاين والشركات في الإعلان عن العروض بداية من الشهر الجاري، عن طريق تقديم خصومات كبيرة لا تتكرر غير مرة واحدة في سنة.

في إطار ذلك نستعرض لكم في هذا التقرير أفضل النصائح حتى نستغل هذه العروض ونشتريها بأمان في ظل جائحة كورونا وفقا لما ورد في موقع "wikihow".

1-بداية مبكرة:

تعلن معظم مواقع التسويق الإلكتروني والمتاجر التجارية عن تواريخ الجمعة السوداء لفترة محددة مسبقًا، لذلك يجب أن تبدأ في البحث عن تلك التواريخ، لمعرفة الأوقات المناسبة للذهاب إلى تلك المتاجر أو التسوق عبر الإنترنت.

2- تحقق من الإعلانات والتطبيقات:

إذا كنت تنوي شراء منتجات تتمتع بخصومات هائلة في البلاك فرايدي، تصفح كل المتاجر الإلكترونية حتى تحدد المنتجات التي تريدها، أو تابع المحلات التي تشتهر بأنها تتمتع بخصومات عالية.

3- ابحث جيداً عن المنتج والريفيوهات:

عند اختيارك منتج باهظ الثمن ابحث عنه جيداً وعن استخداماته، حتى لا تتعرض للخسارة، وعند شرائك له من المحلات تأكد من تجربته.

4- قارن الأسعار:

استخدم مواقع التسوق عبر الإنترنت لمقارنة أسعار المنتجات وقارن بين الخيارات المرفقة مع المنتج، وبين نفس المنتج في عدة مواقع أخرى، وفي المحلات تكون نسبة الخصومات معلنة فاذهب على أكبر نسبة لتحصل على أقل سعر لنفس المنتج.

5- تخطيط المكان الذي تريد التسوق فيه:

في البداية يجب أن تضع استراتيجية للأماكن التي تريد التسوق منها بعد الانتهاء من عملية المقارنة، حتى تختار ما تحتاجه بأقل التكاليف.

6- تأكد من الضمانات:

عند شرائك أجهزة كهربائية أو أي شئ باهظ يفضل أن تتأكد من وجود الضمان معه حتى تضمن أنه سيتم إصلاحه.

7- تعرف على سياسات المتجر:

يمكن أن تساعدك معرفة سياسة المتجر بشأن المرتجعات في تحديد مكان الشراء، هناك متاجر تقبل المرتجعات أو الإستبدال في الخصومات ومتاجر أخرى لا تقبل.