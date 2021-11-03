حظوظ مواليد الأبراج في شهر نوفمبر.. هؤلاء الأكثر حظا واحذروا هذه الأيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

كيف سيكون حظك في شهر نوفمبر2021؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك والأبراج؟ هذا ما نكشفه لكم وفق ما أوضحت الدكتورة عبير فؤاد خبيرة الأبراج.

عبير فوائد أعلنت عن حظوظ مواليد الأبراج مهنيا وماليا وعاطفيا وصحيا خلال شهر نوفمبر، من خلال مجموعة من الفيديوهات التي نشرتها عبر قناتها الخاصة عبر" اليوتيوب"، على النحو التالي:

- برج الحمل:

يحالف الحظ مواليده من الناحية المادية، وذلك بفضل وجود (الشمس والمريخ) في مداره.

ومن الناحية المهنية، لديهم المزيد من الفرص والإصرار على تحقيق أهدافهم، والتخطيط الجيد للمستقبل، لكن من الضروري الحذر من التسرع في اتخاذ القرارات خلال الـ 5 أيام الأولي من الشهر، وتجنب توقيع العقود.

أما عاطفيا، تزداد فرص التوافق والارتباط مع شريك الحياة في الـ 5 أيام الأولى من الشهر، أما بعد ذلك يصبح (فينوس) معاكس للحمل، وبالتالي تكونوا أكثر عرضة لسوء التفاهم مع شريك الحياة.

وصحيا، من الضروري الانتباه جيدا للحالة الصحية في هذه الأيام من الشهر 1، 2، 3، 12، 13، 14، 28، 29، 30.

برج الثور:

يساعد وجود (الشمس والمريخ وعطارد) في مواجهة البرج، إلى الشعور بالتشتت، لذا مهنيا، يجب الانتباه جيدا للأوراق التي يتم التوقيع عليها في العمل، حيث من المحتمل أن تكون أكثر عرضة للنصب والسرقة.

أما ماليا، يجب توخي الحذر الشديد عند اتخاذ القرارات المالية، وتجنب شراء الأشياء بمبالغ باهظة خلال أيام 4، 5، 10، 11، 19، 20، 21.

و"فينوس" في وضع داعم من الناحية العاطفية، إذ يساعد مواليده على التوافق بشكل أفضل مع شريك الحياة، والشعور بالسعادة.

أما المتزوجون، يتسبب وجود عدد من الكواكب في مواجهة البرج إلى حدوث سوء تفاهم مع الرجل.

وصحيا، يوصي بالاهتمام جيدا بالحالة الصحية خلال أيام 4، 5، 15, 16، 19 من شهر نوفمبر.

- برج الجوزاء:

(الشمس والمريخ) بمنزل العمل الإيجابي إذ يمنحان مواليد الجوزاء المزيد من الطاقة والقدرة على النجاح في الحياة العملية، والإصرار الشديد على إنجاز المهام بشكل جيد، بالإضافة إلى القدرة على تنظيم وترتيب الأفكار.

ولكن خلال أول 5 أيام والأسبوع الأخير من الشهر يتواجد (فينوس والشمس) في مواجهة البرج، لذا من الضروري تجنب التسرع في إتخاذ القرارات.

ومن الناحية المالية يجب أن يكونوا حذرين للغاية أثناء اتخاذ القرارات المالية، أما عاطفيا، وجود (المريخ) في المنزل السادس، يمنح مواليده طاقة عاطفية كبيرة في الشعور بالحب مع شريك الحياة، والهدوء والاستقرار العاطفي.

وصحيا، يجب الانتباه أكثر لصحتهم والاحتراس من الإصابة بالعدوى خلال أيام 4، 6، 7، 17، 18، 19 من شهر نوفمبر.

- برج السرطان:

كما يدعم كوكبي (المريخ والشمس) برج السرطان، فمواليده من الناحية المهنية، يمتلكون المزيد من الطاقة الإيجابية والحماس للتفوق والتطور في العمل، بالإضافة إلى الإصرار على التغلب على العقبات والأزمات.

وماليا، تزداد الفرص لديهم لكسب الكثير من الأموال، لكن احذروا من التسرع في اتخاذ القرارات الشرائية.

ومن الناحية العاطفية، بداية من يوم 1-4 نوفمبر يشهد مواليده استقرار عاطفي، لكن يجب أن يكونوا حذرين خاصة بداية من يوم 5 نوفمبر، حيث يكونوا أكثر عرضة للخلافات مع شريك الحياة.

وصحيا، من الأفضل اخذ قسطا من الراحة، وتنظيم جهودهم وعدم إهدار طاقتهم في أشياء بلا فائدة خلال أيام 8، 9، 20، 21.

- برج الأسد:

بسبب وجود ( عطارد) في منزل الحظ، يمنح مواليد الأسد المزيد من الفرص للازدهار والتقدم في العمل، لكن في منتصف هذا الشهر، بسبب وجود بعض الكواكب في معاكسة برج الأسد، يشعر مواليده ببعض الضغوطات.

ومن الناحية المالية، بداية من يوم 1-5 نوفمبر, ومن 222 - لآخر الشهر, يمتلك مواليده قدرة على الإقناع والتفاوض، وبالتالي تزداد فرص كسب الأموال.

و(فينوس) في وضع داعم من الناحية العاطفية، إذ يساعد مواليد الثور في تحسين علاقتك بشريك الحياة، والشعور بحالة من الاستقرار والهدوء العاطفي، لكن من بداية يوم 6 - 21 نوفمبر، يواجه كواكب (الشمس وعطارد والمريخ ) هذا البرج، لذا من الضروري السيطرة على الانفعالات حتى لا تخسر علاقتكما.

وصحيا، ينصح بالاهتمام جيدا بصحتهم، وعدم إهدار طاقتهم في أشياء بلا فائدة في أيام 10، 11، 22، 23، 24 نوفمبر.

- برج العذراء:

من الناحية المهنية، يوجد (الشمس والمريخ) في وضع داعم مع برج العذراء، ما يمنح مواليده التألق والنجاح في عملهم.

وماليا، من يوم 1- 24 نوفمبر، يمتلك مواليده قدرة كبيرة على التفاوض في حقوقهم، والحصول على المزيد من الفرص التي تساعدهم على زيادة دخلهم، لكن ينصح بتجنب المغامرة بالأموال في أيام 2، 3، 12، 14، 13، 29، 30.

ومن الناحية العاطفية، (فينوس) في وضع معاكس مع العذراء في أول 5 أيام من الشهر، وبالتالي، يجب توخي الحذر وتجنب المناقشات مع شريك الحياة.

لكن، بداية من 5 نوفمبر, (فينوس) يصبح في وضع داعم للمواليد، حيث يمنحهم فترة عاطفية رائعة.

وصحيا، على مواليد هذا البرج أخذ قسط كاف من الراحة، لتجنب الإصابة بأي عدوى خلال أيام 12، 13، 14، 25، 26 نوفمبر.

- برج الميزان:

يدعم كوكب عطارد مواليد الميزان مواليده من الناحية المهنية، ما يمنحهم المزيد من الفرص والإصرار للتفوق والتطور في عملهم، لكن من بداية يوم 6- 21 نوفمبر، ينصح بالتركيز في العمل، تجنبا للوقوع في أي أخطاء.

وماليا، سيكون هؤلاء الأشخاص عازمين جدا على كسب المال في هذا الشهر، لكن، من يوم 6-21 نوفمبر يوجد (الشمس والمريخ)في المنزل الثاني، ما يجعلهم أكثر عرضة للتبذير، لذا من الضروري تجنب شراء الأشياء الغير ضرورية.

من الناحية العاطفية، (فينوس) في وضع داعم في منزل العلاقات خلال الـ 5 أيام الأولى من الشهر، تزداد فرص التوافق والارتباط لمواليده، لكن من بداية 5 نوفمبر سيبدأ فينوس في وضع معاكس لهذا البرج، ويتسبب لك ذلك في ضغوط عاطفية مع شريك الحياة، لذا يجب التعامل مع شريك حياتك برفق والتحكم في الانفعالات.

أما صحيا، من المهم الانتباه لصحتهم وتقوية مناعتهم، تجنبا للإصابة بالعدوى خلال أيام 1, 15, 16, 27, 28 نوفمبر

- برج العقرب:

من الناحية المهنية، يدعم (الشمس والمريخ) هذا البرج، لذا تمنح مواليده قوة كبيرة عليك استغلالها للنجاح وفي كسب ثقة الزملاء والرؤساء وتنمية العلاقات المهنية، ويجب في الأيام الأولي من الشهر العمل بسرية وكتمان، وعدم التفاخر بإنجازتهم.

أيضا التفكير جيدا قبل اتخاذ القرارات والتحكم في العصبية، كما يتمتع مواليد هذا البرج بوضع مالي جيد خلال هذا الشهر، لكن، من بداية يوم 1(-5 نوفمبر) و ( يوم 22- لآخر الشهر) يجب تجنب التبذير، وعدم اتخاذ قرارات شرائية باهظة الثمن.

أما عاطفيا، تزداد فرص التوافق والجاذبية مع الطرف الآخر، وصحيا من الضروري الانتباه جيدا بصحتهم خلال أيام 2، 3، 17، 18، 29، 30، 19 من شهر نوفمبر.

- برج القوس:

بداية من يوم 1 - 5 نوفمبر مارس يدعم فينوس هذا البرج من الناحية المهنية، ما يؤدي إلى التألق والتميز في العمل، ما يساعد في جذب الانتباه إليهم.

وماليا، يمتلك أيضا مواليده قدرة كبيرة على اصطياد الفرص وتكوين مكاسب مالية.

و(فينوس) في وضع داعم في منزل العلاقات خلال الـ 5 أيام الأولي من الشهر، ما يمنحهم سحر وجاذبية كبيرة، وبالتالي يشعرون بالسعادة في العلاقة العاطفية مع شريك الحياة.

وبالنسبة للمتزوجين، من المحتمل أن يكونوا أكثر عرضة للخلافات الزوجية خلال يومي 21- 22 نوفمبر، لذا يجب السيطرة على العصبية الزائدة.

أما صحيا، يجب الحرص الشديد على تنظيم جهودكم جيدا يوم 9، 5، 18، 19، 20 ، 21.

- برج الجدي:

من الناحية المهنية، بسبب وجود (الشمس والمريخ) في منزل المشروعات، يصبح هذا وقت مثاليا لإثبات ذاتهم وتحقيق أهدافهم، والتقدم والازدهار في عملهم، وتنمية مشاريعهم، ما قد يجعلهم متميزين بين زملائهم.

كما لديهم يقظة ذهنية، وبالتالي تساعدهم على تحقيق مكاسب وأرباح من الناحية المالية.

ومن الناحية العاطفية، وجود (الشمس والمريخ وعطارد) في برجك يمنحك تألقا وجاذبية أمام شريك حياتك.

وعلى مواليده أيضا العمل على مضاعفة الاهتمام بصحتهم خلال أيام 6، 7، 22، 23، 24.

- برج الدلو:

يدعم (عطارد) برج الدلو من الناحية المهنية من بداية من 1- 5 نوفمبر، لكن من يوم 6 نوفمبر يتواجد المريخ بمواجهة هذا البرج، ما يؤدي إلى الشعور بالضغوطات والأزمات.

وماليا، (الشمس بمنزل المشروعات، إذ تمنح مواليد الدلو القدرة على التفوق والنجاح في الحياة العملية، وبالتالي زيادة الدخل.

ومن الناحية العاطفية، فينوس يدعم برجك خلال الـ5 أيام الأولي من الشهر، ما يساهم في زيادة فرصة تحويل علاقة صداقة إلى حب، وبالنسبة للمرتبطين يعتبر وقت مثالي لقضاء وقت ممتع مع شريك الحياة.

وصحيا، من المهم أخذ قسط كاف من الراحة والاهتمام بالصحة خلال أيام 8، 9، 23، 24، 25، 26.

- برج الحوت:

بسبب وجود (الشمس والمريخ وعطارد) في برج الحوت، لذا يمنح مواليده أجواءً إيجابية للتخطيط لمستقبلهم والتفوق والإنجاز في عملهم.

وماليا، يجب عليهم توخي الحذر عند الاستثمار، وتجنب شراء الأشياء باهظة الثمن.

ومن الناحية العاطفية، "فينوس" بمواجهة برجك وقد يتسبب لك ذلك في ضغوط عاطفية وسوء تفاهم مع شريك الحياة، لذا يجب التعامل مع شريك حياتك برفق والتحكم في الانفعالات، وصحيا، من الأفضل الاهتمام بصحتهم وتقوية مناعتهم للوقاية من العدوى.