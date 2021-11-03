11 فائدة للنوم المبكر للرجال.. أبرزها تقوية العضلات

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

لـ«النوم» فوائد عظيمة للنساء والرجال، إذ يمنح الطاقة ويساعد الجسم على مقاومة الأمراض، وتقوية الجهاز المناعي، إلا أن النوم المبكر عند الرجال بالأخص له أهمية كبرى، وفقا لما ذكره «only for men».

فوائد النوم مبكرًا للرجال

يساعد النوم مبكرًا على تحسين الصحة العامة للرجل، وتقوية عضلات الجسم.

يزيد النوم مبكرًا خصوبة الرجال.

يساعد الجسم على التخلص من السموم، كما يساعد على استرخاء الجسم وتهدئة الأعصاب.

يعمل على تحقيق راحة العين وتقوية البصر.

يعمل النوم مبكرًا على تجديد الخلايا التالفة بالجسم.

يساعد النوم مبكرًا على زيادة نشاط الجسم ومقاومة الخمول والكسل.

يمنح النوم مبكرًا الرجال السعادة والهدوء والراحة العضلية والنفسية.

يقوي النوم مبكرًا جهاز المناعة، بنسبة 50% حيث تزداد المناعة أثناء النوم.

يحافظ النوم على الوزن المثالي والتعامل مع الوزن الزائد، من خلال التخلص من السمنة باتباع نظام غذائي معين مع النوم الكافي.

يعمل على وقاية الجسم من الإصابة بأمراض السكري، لأنه الهرمون المسؤول عن تنظيم السكر في الدم والذي ينشط أثناء النوم ليلا.

يساعد النوم ليلا الغدة الصنوبرية الموجودة في الدماغ من إفراز مادة الميلاتونين التي تعمل على تحقيق الاسترخاء والراحة للجسم، ولكن النوم أثناء النهار يمنع إفراز هذه المادة، أويقلل منها.

نصائح تساعد على النوم مبكرا

وتوجد بعض النصائح البسيطة التي تساعد على النوم مبكرا منها:

محاولة النوم في ذات الوقت كل ليلة.

اتباع عادات نوم جيدة تعمل على تهدئة الفرد لمساعدته على النوم مثل الاستحمام بماء دافىء.

تقليل المشروبات والأطعمة التي تحتوى على كافيين، مثل الصودا والشاي المثلج.

تجنب وضع التلفاز في غرفة النوم.

تجنب ممارسة الرياضة مباشرة قبل النوم، ويمكن ممارستها في وقت مبكر من النهار للمساعدة على النوم لاحقا.