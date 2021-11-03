الامارات | سورية.. قتل ابنته بتحريض من زوجته : توسخ ثيابها باستمرار

شكرا لقرائتكم خبر عن سورية.. قتل ابنته بتحريض من زوجته : توسخ ثيابها باستمرار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم رجل في منطقة كفربطنا التابعة لريف العاصمة السورية دمشق، على قتل ابنته التي تبلغ من العمر 5 سنوات.

وأفادت مصادر في وزارة الدخلية السورية أن الطفلة كانت تتعرض لتعذيب مستمر من أبيها وزوجة أبيها، وفارقت الطفلة الحياة إثر التعذيب.

واعترف الأب بعد القبض عليه مع زوجته بإقدامه على ضرب ابنته بشكل مبرح وقيامه بتقييدها من يديها وحرقها، وذلك بتحريض من زوجة أبيها، بذريعة أن الطفلة تقوم بتوسيخ ثيابها باستمرار.

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