الامارات | عجوز تجد ماسة بـ 2.7 مليون دولار أثناء تنظيف منزلها

شكرا لقرائتكم خبر عن عجوز تجد ماسة بـ 2.7 مليون دولار أثناء تنظيف منزلها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صُدمت امرأة مسنة بعد أن اكتشفت أن الماس الذي كانت على وشك التخلص منه يساوي الملايين.

وفقًا لتقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن المرأة في السبعينيات من عمرها، عثرت على الماسة عندما كانت تقوم بتنظيف منزلها في نورثمبرلاند.

في البداية، اعتقدت أنه كان حجرًا للمجوهرات ولم تفكر كثيرًا في ذلك.

ومع ذلك، أخذتها بعد ذلك إلى بائع المزادات لمعرفة قيمتها، لتجد أنها من الماس الطبيعي 34 قيراطًا وأنها تساوي 2 مليون جنيه إسترليني، أي حوالي 2.73 مليون دولار أميركي.

وفقًا لـ"بي بي سي"، اشترت المرأة الحجر مع العديد من الأشياء الأخرى في بيع صندوق السيارة منذ سنوات عديدة. عندما أدركت أخيرًا القيمة الحقيقية للألماس، تركت في حالة ذهول ولم تصدق أنها كادت ترميها في سلة المهملات.

وقال مارك لين، من موقع فيتونبي للمزادات في نورث شيلد، إن الماسة كانت تحتفظ بها العجوز في صندوق جنبًا إلى جنب مع أدوات زفاف المرأة وقطع أخرى من المجوهرات ذات القيمة المنخفضة.

وأضاف لين أن العجوز جاءت بشنطة فيها مجوهرات لتقديرها بعد نصيحة من صديقتها، بدلاً من إلقائها في سلة المهملات.

ومن المنتظر أن تطرح الماسة في مزاد في لندن في الـ30 من الشهر الحالي، وقد نشرت دار فيتونبي للمزادات صورة للماسة للترويج لها قبل المزاد مع حكايتها الغريبة.

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