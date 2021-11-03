"ملامحها اتغيرت".. بوسي شلبي تثير الجدل بعد ظهورها بـ لوك جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

أثارت الإعلامية بوسي شلبي الجدل في ظهورها الأخير، خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي Instagram.

وظهرت بوسي بشكل مختلف تماما مع تغير كبير في ملامحها، لثير الجدل وتخطف أنظار متابعيها.

وارتدت بوسي جاكيت باللون الأسود مزود بأكمام، ومزينا ببعض التطريزات، ونسقت أسفله توب وبنطلون بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا قويا وركزت على رسمة عيونها، واختارت ترك شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

ومن بين تلك هذه التعليقات على الصور قالت إسراء: "فكرتك روجينا"، أما هدي هاني: "ما شاء الله جميلة يا بوسي"، وأبدت منى إعجابها باللوك فقالت: "هذا المكياج كتير لايق عليكي اعتمديه دائما"، وعلقت ريم قائلة "حبيبتي منورة تجنني قمر".