كورونا اليوم: مفاجأة بشأن تطعيم المسنين.. وهؤلاء أكثر عرضة لمضاعفات اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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تطعيم المسنين بلقاحين ضد الإنفلونزا و"كوفيد" لا يهدد صحتهم

توصل العلماء نتيجة إجراء مرحلة ثانية من الاختبارات السريرية إلى استنتاج مفاده بأن تطعيم المسنين بلقاح "موديرنا" ضد "كوفيد – 19" ولقاحات ضد الإنفلونزا" في وقت واحد لا يهدد صحتهم، وقد نُشرت نتائج دراستهم بهذا الشأن على بوابة medRxiv الإلكترونية.

وجاء في مقال نشره الباحثون على البوابة:" لم نكتشف أي آثار جانبية خطيرة أو انخفاض فاعلية لكلا اللقاحين عند إعطائهما في وقت واحد للمسنين الذين يبلغون من العمر 65 عاما، الأمر الذي يدل على إمكانية الجمع بين اللقاحات ضد الإنفلونزا لقاح "موديرنا" ضد "كوفيد – 19"، وفقا لروسيا اليوم.

الأطفال بين 5 و11 عامًا يمكنهم تلقي اللقاح المضاد لكورونا في أمريكا

أعلنت الدكتورة روشيل والنسكي، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، مساء الثلاثاء، أنها تؤيد توصية بتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا ضد "كوفيد-19"، مما يمهد الطريق للتطعيم الفوري لأصغر فئة عمرية حتى الآن في الولايات المتحدة.

وقالت الوكالة في بيان إنّ "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، توسّع نطاق التوصيات الخاصة باللقاح المضاد لكورونا حتى تشمل قرابة 28 مليون طفل في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن هذه الفئة العمرية، وتسمح للعاملين في مجال الرعاية الصحية البدء بتلقيح هؤلاء في أسرع وقت ممكن"، وفقا لموقع سي إن إن.

هؤلاء أكثر عرضة لمضاعفات لقاح فيروس كورونا

توصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن مخاطر لقاح فيروس كورونا لمن لديهم أجسام مضادة أقل من قبل باحثون في منظمة الصحة العالمية، إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أقل من الأجسام المضادة بعد تلقي لقاحات فيروس كورونا هم أكثر عرضة للإصابة.

واشترك الباحثون المشرفون على الدراسة في معرفة ما إذا كان هناك ارتباط بين استجابات الأجسام المضادة الضعيفة بعد التطعيم وخطر الإصابة بأعراض فيروس كورونا، وفقا لما نشر في صحيفة ديلي ميل البريطانية، وأعتقد الخبراء منذ فترة طويلة، أن الأشخاص الذين يعانون من ردود فعل أضعف للقاح لديهم احتمالات أعلى للإصابة بحالات اختراق، لكن لم يكن هناك دليل قاطع لتأكيد ذلك.