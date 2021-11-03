إطلالات اليوم: بسنت شوقي متألقة.. وهنا الزاهد ناعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

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روجينا:

طلت الفنانة روجينا بفستان طويل كت باللون الكاشمير، مزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

بسنت شوقي:

وارتدت الفنانة بسنت شوقي بدلة باللون الأسود مزود بأكمام طويلة ونسقت أسفله توب بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

هنا شيحة:

وظهرت الفنانة هنا شيحة ببلوزة باللوت الأصفر المسطردة بقصة الأوف شولدر مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

سميرة سعيد:

أيضا تألقت المطربة سميرة سعيد بفستان باللون الموف مزود بأكمام شفافة ومزينا بالتطريزات عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

هنا الزاهد:

كما ارتدت الفنانة هنا الزاهد فستانا متعدد الألوان، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر الضفيرة.