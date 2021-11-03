هل يمكن لعصير الليمون أن يؤذي كليتيك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد الليمون الممزوج بالماء من المشروبات المفيدة لصحة، حيث يمكن أن يساعد في تحسين الهضم، وإزالة السموم من الجسم، أو تعزيز فقدان الوزن.

الليمون غني بفيتامين C الذي يحسن امتصاص الكالسيوم، وهو مهم للحفاظ على كثافة العظام المثلى، ولكن هناك الكثير من الالتباس حول ما يجب أن يأكله ويشربه مرضى الكلى وما يجب عليهم تجنبه، فيقول العديد من الأطباء إن مرضى الكلى يسألونهم غالبًا عما إذا كان عصير الليمون مفيدًا لهم.

هل ماء الليمون مفيد لأمراض الكلى؟

تؤدي الكليتان وظيفة إخراج السموم والفضلات في الدم، وتلعب أيضًا دورًا في التحكم في ضغط الدم وتنظيم صحة العظام والحفاظ على مستويات المواد الكيميائية مثل الكرياتينين وحمض البوليك.

ويحدث مرض الكلى المزمن عندما تكون الكلى غير قادرة على تصفية الدم، مما يعني تراكم السموم والفضلات في الدم، هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب، لذا فإن شرب عصير الليمون الغني بفيتامين C ومضادات الأكسدة وحمض الستريك ليس له أي خطر على مرضى الكلى المزمن، وفقًا لموقع timesofindia.

هل يمكن أن يساعد في تقليل الكرياتينين؟

قد يكون لعصير الليمون تأثير ضئيل في تقليل مستويات الكرياتينين، لكنه لن يساهم في نموه، والكرياتينين هو منتج كيميائي، وهو منتج ثانوي لتآكل عضلاتنا، فكلما زاد عدد العضلات التي يمتلكها الشخص، زاد وجود الكرياتينين في الدم.

يُعرف حجم الكرياتينين الذي تزيله الكلى باسم تصفية الكرياتينين في الشخص السليم، ويتراوح بين 95 مل في الدقيقة للإناث وحوالي 120 مل للذكور، وتعتمد تصفيته أيضًا على العمر والحجم وحالة الكلى، فلا يمكن أن يؤدي استهلاك ماء أو عصير الليمون إلى زيادة أو تقليل مستويات الكرياتينين

هل الليمون مضر للكلى؟

لا يمكن أن يؤدي شرب عصير الليمون إلى تفاقم حالة مرضى الكلى المزمن، ولكن عند تناوله بكميات كبيرة، فإنه يمكن أن يسبب بعض المشكلات الصحية الأخرى، مثل الغثيان والإسهال والقيء، كما أنه يعمل كمدر للبول، ما يعني أنه يزيد من إفراز السوائل في الجسم مما يؤدي إلى كثرة التبول.

الوقت المناسب لشرب عصير الليمون

لا يوجد وقت صحيح لتناوله، فإنه يخلق بيئة قلوية في الجسم، ولكن يكون أفضل عندما يتم تناوله أول شيء في الصباح، وعندما تستيقظ بعد نوم مريح، فإن جسمك يقوم بكل عمليات إزالة السموم والحصول على شيء قلوي يساعد في الحفاظ على توازن درجة الحموضة.

يمكنك تناول ماء الليمون مع الزنجبيل والعسل، فتدعم محتويات الشراب المضادة للأكسدة والميكروبات الأداء الصحي للكلى.