هل تناول الماء واقفا يضر بصحتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

في حين أن تناول الماء ضروري لصحة الإنسان، فإن تناوله في الوضع الصحيح يؤدي إلى حياة صحية أكثر.

ومن هنا فهل تناول الماء في وضع الوقوف يصبح ضارًا ويؤثر على أجسامنا؟.. هذا ما تكشفه الدكتورة فرح حسين استشاري التغذية العلاجية والإكلينيكية لـ"الخليج 365".

وتقول استشاري التغذية إن تناول الماء بكمية كبيرة شيء أساسي ومهم لصحة الإنسان، ولكن تناوله أثناء الوقوف غير مثبت علميا أنه يضر بصحة الإنسان.

وتابعت أنه يجب تناول الماء في جميع الأوقات وبدرجة حرارة معتدلة، ولكن يجب تجنب تناول الماء مع الوجبة خصوصا للأشخاص الذين يعانون من سوء امتصاص الطعام أو عسر هضم أو مشاكل في الجهاز الهضمي أو زيادة الوزن.

ولكن الاعتقاد السائد بين معظم الأشخاص بأن الماء الساخن يساعد على حرق الدهون، فهذا غير صحيح بل تناول الماء البارد هو الذي يساعد على حرق الدهون.

ولفتت استشاري التغذية إلى أن هناك بعض الأدوية مثل أدوية السكر والهرمونات والكورتيزون وأدوية الضغط وبعض الفيتامينات التي تحتوي على الصوديوم أو أوميجا 3، تقلل نسبة الماء في الجسم، وهذا بدوره يؤثر على كافة الوظائف الحيوية وأجهزة الجسم، لذا من الضروري الحرص على تناول القدر الكافي من المياه يوميا.

وختمت حديثها قائلة، "لا يمكن تعويض تناول الماء بالشاي والقهوة والمشروبات الغازية والعصائر، وذلك لأن هذا يزيد من فقدان الماء في أجسامنا، ولكن مصادر الفواكه والخضروات الغنية بالمياه مثل (الخيار والخس والكنتالوب والبطيخ)، والمشروبات العشبية مثل (النعناع واليانسون) يمكن أن تعوض نقص الماء في جسم الإنسان.