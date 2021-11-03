بوسي شلبي تخطف الأنظار بـ «لوك» جديد.. والجمهور: «تجميل ولا فيلر؟»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام»، بـ3 صور بإطلالة مختلفة، تحولت فيها ملامحها وتغيرت جذريا.

وتلقت الإعلامية بوسي شلبي، الكثير من التساؤلات حول اللوك الجديد، عبر حسابها من المتابعين، إذ ظهرت خلال الصور بشكل مختلف تماما بإشراقة ونضارة، وكأنها فتاة في العشرينيات من عمرها، بأنامل خبيرة التجميل دينا الكاشف.

ظهرت الإعلامية بوسي شلبي، خلال الصور بفستان أسود في فضي ذات أكمام، وبشعر ويفي، وماكياج هادئ تناسب مع إطلالتها.

تفاعل المتابعين مع صور بوسي شلبي

لاقت الصور التي شاركتها الإعلامية بوسي شلبي، استحسان من المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم مع إطلالتها التي بدت فيها كأنها شابة في العشرينات، وما إن شاركتها حتى إنهالت التعليقات عليها، التي كان من بينها:«هي اتغيرت كدة إزاي، بقت واحدة تانية تماما، أنا مبحلقة في الصور ومش مصدقة إزاي اتغيرت كدة، هي عملت تجميل ولا فيلر ولا إيه، ايه الجمال والحلاوة دي، رجعت شابة في العشرينات، اتغيرت تغير جذري، زي القمر واللوك تحفة عليكي، جميلة أوي، مين دي».

الإعلامية بوسي شلبي، هي أرملة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، لم تنجب منه، وقدمت عددا من البرامج الفنية على فضائيات مصرية وعربية، وتتمتع بشعبية كبيرة، وكانت تعرضت لسيل من الانتقادات والهجوم خلال الآونة الماضية بسبب أبطال فيلم«ريش» الذي عُرض في مهرجان الجونة السينمائي.

لا تزال تعيش الإعلامية بوسي شلبي، حالة من الحزن على فراق الفنان محمود عبدالعزيز، رغم انشغالها الدائم بعملها الإعلامي ومشاركة جمهورها بالصور والأحداث الفنية وحضور المهرجانات المختلفة، وارتداء الإطلالات ذات الألوان الجذابة التي تتميز بها.