حلم الطفولة أصبح حقيقة.. حكاية أصغر فتاة في التاريخ تقود طائرة: «نفسي أدخل جينيس»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

على متن طائرة من أسرع الطائرات في العالم، تجد فتاة لم تكد تُكمل عامها الـ20، تحلق في السماء حول العالم وتقودها بمفردها، في تمكن تام وكأنها تعلمت القيادة وخرجت في رحلات قبل أعوام، لتصبح «روذرفورد» التي تحمل الجنسيتين البريطانية والبلجيكية أصغر امرأة في التاريخ تقود طائرة حول العالم.

حكاية أصغر فتاة تقود طائرة في العالم

بدأت حكاية أصغر فتاة تقود طائرة في العالم منذ الطفولة، إذ سعت لتعلم الطيران، لتضع الحلم نصب أعينها حتى أصبحت مؤهلة للقيام بتلك التجربة، فكانت بدأت رحلتها حول العالم بالإقلاع من بلجيكا وهبطت في بريطانيا وهي في طريقها إلى أيسلندا، ثم عبرت المحيط الأطلسي لتصل إلى الولايات المتحدة ثم إلى ألاسكا بعد رحلة واسعة النطاق، أخذتها إلى أسفل الخريطة ثم عادت إلى الساحل الغربي الأمريكي.

كانت الطائرة التي استقلتها الفتاة المراهقة من طراز «شارك ألترالايت» تم تصميمها خصيصا لهذه الرحلة، وتصل سرعتها إلى 300 كيلو متر في الساعة، وفق موقع «البيان».

الفتاة العشرينية توثق لحظات قيادتها الطائرة

وثقت أصغر فتاة تقود طائرة في العالم رحلتها الشيقة أثناء تواجدها في بلدة «نومي» بولاية ألاسكا، من داخل كابينة القيادة، وشاركتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله: «هذا المكان مذهل ورائع الجمال».

عقبات وطموحات وأماني

العديد من العقبات واجهتها الفتاة العشرينية أثناء تحليقها في الجو، كالدخان المنبعث من حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا، فضلا عن حدوث أعطال فنية بالطائرة منعتها من إتمام عملية المد الكامل لجهاز إنزال عجلات الطائرة عند الهبوط.

تطمح الشابة العشرينية أن تحلق عبر 52 دولة في خمس قارات في فترة أقل من 4 أشهر، فضلا عن تسجيل رقم قياسي جديد تدخل به موسوعة جينيس.