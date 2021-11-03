طبيب تغذية: تجنبوا شرب العصير «هيجيلكم سكر»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول كوب من العصير يوميا على الإفطار أو بعد الغداء، هو روتين ثابت لبعض الأشخاص في نظامهم الغذائي، ولكن هل العصير له فوائد صحية لتضمينه بشكل أساسي في قائمة الطعام اليومية؟ سؤال يحير الكثيرين، خاصة وأنه سهل الشراء أو الإعداد في المنزل بتخزين الفواكه في الفريزر، ثم عصرها مباشرة، وأحيانا يصبح تناول الفاكهة غير محبب أو مرغوب فيه، وذلك لأنه يضاف عليه السكر لتحليته، ما يجعله ذو مذاق أفضل خاصة للأطفال، ولكن دكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، نصح بعدم شرب العصير، وتناول الفاكهة بدلا من ذلك.

تناول الفاكهة أفضل من شرب عصيرها

وأوضح «حلمي» أسباب تفضيل تناول الفاكهة عن شرب العصير، حيث قال «عشان تأكل الفاكهة أكل، يدوب هتاكل ثمرة برتقال واحدة، أما لو فكرت تاخد كوب واحد عصير فريش هتحتاج اتنين أو تلاتة حسب حجم البرتقالة وكمية العصير فيها».

وهو ما يعني مزيد من السعرات الحرارية، وارتفاع في المؤشر السكري، «في حالة أكلت ثمرة واحدة يعني أخدت 60 سعر حراري، المؤشر السكري قليل جدا، يعني سكر الدم هيرتفع تدريجيا الأنسولين كمان، يعني حرق مضمون ومفيش تراكم دهون وشبع لمدة أطول».

تلك السعرات الحرارية ترتفع طبيعيا في حالة تناول العصير وليس الثمرة نفسها، «في حالة كوب العصير (فريش ومن غير سكر) أخدت حوالي من 150 إلى 180 سعر حراري ومؤشر سكري عالي جدا يتعدى 400، يعني سكر الدم هيرتفع بسرعة كبيرة جدا، وده بيستفز الأنسولين وبيخليه يرتفع جدا».

متى يؤدي تناول العصير إلى الإصابة بالسكر؟

تناول العصير بشكل روتيني كل يوم وعلى مدار فترات طويلة، يمكن أن يؤدي للإصابة بمرض السكري، «لما بنشرب كمية سكر كبيرة بنستفز الأنسولين، وده يعني حرق بينخفض ودهون بتتراكم في الجسم، وده غير إن الاعتياد والإفراط في تناول العصاير على المدى البعيد بيسبب مقاومة الأنسولين وسمنة البطن وسكري من النوع الثاني».