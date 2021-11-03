محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أحد الجوانب الجيدة في فترة تغير الفصول هو أنك تحصل على أطعمة لذيذة مفيدة، لكن هناك بعض الأطعمة التي يجب تناولها خلال الخريف لفقدان الوزن بشكل أسرع.

إليك 5 أطعمة يجب تناولها في الخريف لإنقاص الوزن بشكل أسرع، نستعرضها وفقا لموقع eatthis.

اليقطين

يتفق أخصائيو التغذية على أن اليقطين هو غذاء أساسي في الخريف يجب تناوله، فهي ليست مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية فحسب، بل إنها غنية أيضًا بالألياف، مما يساعدك على البقاء ممتلئًا حتى لا تفرط في تناول الطعام بين الوجبات.

وقد يكون اليقطين مفيدًا لفقدان الوزن لأنه يتكون بشكل كبير من الماء (حوالي 90٪) ، مما يجعله منخفض السعرات الحرارية بينما يظل غنيًا بالفيتامينات والمعادن المعززة للصحة".

بذور اليقطين غنية بالعناصر الغذائية المعروفة بأنها تدعم فقدان الوزن، مثل الألياف والبروتين والأحماض الدهنية غير المشبعة. تحتوي حفنة من بذور اليقطين على كمية كبيرة من الدهون الصحية، و7 جرامات من البروتين (مثل البيض)، والحديد والمغنيسيوم والزنك.

نظرًا لأن بذور اليقطين غنية بالمغنيسيوم والزنك، فإنها تساعد على تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات، تعد مستويات المغنيسيوم الصحية مهمة لضغط الدم ومستويات السكر في الدم وكذلك صحة القلب والعظام.

التفاح

ناهيك عن أن التفاح قد تم ربطه بالعديد من الفوائد الصحية الأخرى، مثل المساعدة في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والربو ومرض ألزهايمر.

وأقرت دراسة أجريت عام 2011 في مجلة Advances in Nutrition، بأن التفاح يرتبط بتحسين النتائج المتعلقة بإدارة الوزن، وكذلك صحة العظام وحماية الجهاز الهضمي ووظيفة الرئة والتدهور المعرفي المرتبط بالشيخوخة.

كرنب بروكسل

هذه الخضار الصليبية هي الغذاء المثالي لإنقاص الوزن، إنه غني بالألياف ومنخفض في السعرات الحرارية ويقترن جيدًا بالبروتينات الخالية من الدهون مثل السمك أو الدجاج.

قرع الجوز

تناول قرع الجوز طريقة رائعة للمساعدة في إنقاص الوزن ودعم المناعة في وقت واحد.

قرع الجوز هو طعام آخر منخفض السعرات الحرارية وعالي الألياف، مما يجعله مثاليا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، وجدت دراسة أجريت عام 2009 في مجلة التغذية أنه مقابل كل جرام زيادة في تناول الألياف الغذائية، تفقد النساء 0.55 رطل وتنخفض دهون أجسامهن بنسبة 0.25٪.

ولا يحتوي قرع الجوز على الألياف غير القابلة للذوبان فحسب، بل يحتوي أيضًا على الألياف القابلة للذوبان - والتي أظهرت الأبحاث أنها قد تساعد في تقليل الشهية، مما يؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية أقل.

قرع الفلفل

قرع البلوط أو الفلفل هو خيار صحي من أجل فقدان الوزن بشكل أسرع في فصل الخريف.

تضيف الألياف الموجودة في قرع البلوط حجمًا أكبر دون إضافة سعرات حرارية، كما أنه يحافظ على الطعام في المعدة لفترة أطول، مما يساعدنا على الشعور بالشبع لفترة أطول مما قد يؤدي إلى تقليل تناول الوجبات الخفيفة وتقليل أحجام الأجزاء من الأطعمة التي تفتقر إلى العناصر الغذائية.