7 خطوات للظهور بوجه مشرق في «الفيديو كول».. استخدمي السيروم ومرطب الشفاه

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع انتشار فيروس كورونا في نهاية عام 2019، اتجه عدد كبير من الأشخاص إلى استخدام تطبيقات الإنترنت المختلفة بشكل مكثف، ومن بينها «الفيديو كول» للتواصل مع العائلة والأصدقاء وأحيانا العمل، وذلك في ظل الحظر الذي فرض في فترات سابقة لمواجهة انتشار الفيروس، وعلى الرغم من انخفاض نسب الإصابات مؤخرا، وعودة الحياة بشكل تدريجي، إلا أن هناك نسبة كبيرة من الأشخاص ما زالت تستخدم المحادثات المصورة بتقنيات الفيديو، ومن بينهم الفتيات، رغم تجنب الكثيرات منهن لاستخدام هذا النوع من المحادثات، اعتقادا بأن وجهوهن تظهر شاحبة في الكاميرا الأمامية.

ويقدم «هُن» 7 خطوات للظهور بوجه مشرق أثناء استخدام الكاميرا الأمامية، وفقًا للموقع الهندي «bold sky»

خطوات الظهور بوجه مميز في الكاميرا الأمامية

1- ابدأي يومك بتنظيف وجهك بغسول وجه لطيف ومناسب لنوع بشرتك، حتى لا يتسبب في جفافها، ويساعد على تنظيف المسام ويمنحك مظهرًا منتعشًا، لذا تأكدي أن غسول الوجه الخاص بك خالي أيضًا من المواد الكيميائية الضارة.

2- امسحي وجهك بقطعة قطنية بها الكثير من التونر خالية من النسب العالية من الكحول.

3- استخدمي كريم تحت العين أو رول أون، خاصة إن عينيك هي أكثر جزء حساس في وجهك، وبالتالي تحتاج إلى مزيد من الحذر عندما يتعلق الأمر بالعناية بها، وذلك لتقليل الانتفاخ حول العينين وأيضا الهالات السوداء.

4- لا تهملي السيروم المغذي للبشرة، مع التأكيد إنه مناسب لنوع بشرتك في الفصول المختلفة، بشرط ألا يحتوي على مواد كيماوية ضارة.

كريمات ترطيب وواقي الشمس

5- اختاري كريم مرطب حتى يمتص السيروم، ويمكن أن يعمل على محاربة مشاكل بشرتك، حسب نوعها، لكن احرصي أن يكون خاليا من العطور والكبريتات والبارابين.

6- واقي الشمس هو أكثر المنتجات المهمة التي لايمكن إهمالها على الإطلاق، خاصة إذا كنتي ستجلسين في الشرفة، كما أن الواقيات من الشمس تساعد في منع الشيخوخة والتجاعيد وحب الشباب، وتضيف توهجًا إلى وجهك.

7- يمكن استخدام الماسكارا ومرطب الشفاة الوردي، لمظهر أنيق في النهاية.