طريقة عمل كباب الحلة زي المحلات بوصفات على قد الإيد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر كباب الحلة من أشهى الأكلات التي يفضلها الكثيرون وبخاصة الأطفال؛ نظرا لمذاقها الطيب والشهي والتي تتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها بأشكال مختلفة ووصفات سهلة على قد الإيد.

ويُقدم هُن طريقة عمل كباب الحلة بالبطاطس، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير كباب الحلة بالبطاطس

كيلو لحمة كباب حلة

بطاطس مكعبات مقلية

ملعقة كبيرة سمنة

بصل

ثوم

بهارات

ملح

فلفل اسود

أرز

طريقة تحضير كباب الحلة بالبطاطس

- شوحي اللحم في سمن على النار جيدا ثم ضيفي البصل والثوم.

- ضيفي الملح الفلفل الأسود والبهارات.

- ضيفي الماء واتركيها مع مراعاة زيادة الماء كلما تطلب ذلك ثم ضيفي البطاطس.

- اتركي الخليط حتى تمام النضج ثم قدميه مع أرز.

مقادير كباب الحلة الالماني

كيلو لحمة مكعبات خالية الدسم

ملعقة كبيرة زيت بصل مقطع مشوح فاتح

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملح

فلفل أسود

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

شطة

بابريكا بودرة

ورق لورا

ماء

رشة بردقوش

رشة كمون

خضار سوتيه مطهو

طريقة تحضير كباب الحلة الالماني

- شوحي اللحمة بزيت في حلة على النار حتى تحصلي على اللون البني.

- ضيفي الثوم وشوحي قليلا ثم ضيفي البصل والصلصة.

- ضيفي البردقوش والشطة والبابريكا وورق اللورا والكمون وملح وفلفل أسود واخلطي.

- ضيفي الماء واتركيه على النار حتى تنضج اللحمة وقدميه ساخنا مع السوتيه.

مقادير لحمة كباب حلة بالشرمولة

لحمة مكعبات

بصل مكعبات

طماطم مكعبات

فلفل ألوان مكعبات

كمون

ملح

فلفل

بابريكا

زيت ذرة زيت زيتون

طريقة تحضير لحمة كباب حلة بالشرمولة

- تتبل اللحمة بالملح والفلفل ثم يدهن البايركس بالزيت ثم توضع فيه اللحمة

- ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج

لعمل الشرمولة

- في طاسة على النار يوضع ملعقة من زيت الذرة وزيت الزيتون

- ثم يشوح البصل حتى يذبل ثم يضاف الفلفل الألوان والطماطم

- ثم تخلط كل التوابل في بولة وتقلب بقليل من الماء ثم توضع على الشرمولة

- وتترك حتى تتسبك وتمتزج المكونات ثم تقدم مع اللحمة