6 أطعمة احذري تناولها خلال «الدايت».. تمنع إنقاص الوزن

القاهرة - سمر حسين - صحة

الوصول لوزن مثالي حلم لكثير من النساء، خاصة مَن يواجهن صعوبة في فقدان الوزن، ليكون اتباع أنظمة غذائية قاسية خيارا لهن، لكن في بعض الحالات لا يأتي بالمطلوب، فيلجأن إلى الصالات الرياضية «الجيم»، لكن لم يعد خيارا مناسبا، خاصة وسط الضغوط اليومية.

لكن، هناك نصائح بسيطة، وأغذية يفضل الابتعاد عنها قدر الإمكان، خاصة إنها تزيد من صعوبة إنقاص الوزن، وذلك بحسب ما نشره موقع «هيلث لاين».

السكر

الابتعاد عن السكر والمشروبات المحلاة من أهم النصائح التي يجب على النساء اتباعها، خاصة المياه الغازية أيضًا، التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات، ما يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم.

البطاطس المقلية

البطاطس المقلية تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية، لذلك لا بد من تجنبها خاصة عند اتباع الحميات الغذائية، ما يساعد في الحصول على جسم ممشوق في فترة قليلة.

الخبز الأبيض

الخبز الأبيض يحتوي على نسبة عالية من السكريات، ما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة المفرطة، لذلك ينصح عادة النساء بالابتعاد عن الخبز الأبيض تمامًا.

الكب كيك والبيتزا

تحتوي قطعة الكب كيك الواحدة على ما يساوي حوالي 200 إلى 300 سعرة حرارية، وهي نسبة تؤدي إلى زيادة الوزن إذا تم الإفراط في تناولها، والبيتزا تحتوي أيضًا على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى أنها من الوجبات السريعة التي لها الكثير من المشاكل ويحذر منها الكثير من الأطباء.

معجنات

تحتوي المعجنات على سكر ودقيق أبيض ودهون مشبعة وهو ما يجعلها بشكل عام ممتلئة بالسعرات الحرارية، ويوصى بالتوقف عن تناولها فورا إذا كنتِ تريدين الوصول إلى نتيجة مفرحة في اتباع الحمية الغذائية.

الأيس كريم

رغم العلاقة المحببة بين النساء والأيس كريم بشكل عام، إلا أنه حجر عثرة في طريق النساء اللاتي يردن الوصول إلى جسم مثالي، لاحتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ويمكنك تناول الأيس كريم الخالي من السكر والمصنوع من مكونات طبيعية.