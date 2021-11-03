الامارات | "لإمارات للمحامين والقانونيين" تعقد اجتماعها الخامس وتفتح برنامج قادة المحامين

شكرا لقرائتكم خبر عن "لإمارات للمحامين والقانونيين" تعقد اجتماعها الخامس وتفتح برنامج قادة المحامين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين يوم أمس في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، البرنامج القيادي الأول من نوعها في الدولة الذي يستهدف المحامين الإماراتيين لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم العملية والمهنية للارتقاء بمهنة المحاماة، حيث سيتلقى المتدربين المشاركين تدريبات مكثفة مدتها 12 يوماً ، 3 أيام منها خارج الدولة، وذلك لتبادل المعارف والخبرات والتعرف على أفضل الممارسات في مجال العمل القانوني.

كما عقدت الجمعية اجتماع مجلس إداراتها الخامس على هامش افتتاح البرنامج القيادي، حيث ترأس الاجتماع المحامي محمد الغفلي نائب رئيس مجلس الإدارة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال الذي تضمن نتائج ما تم إنجازه خلال الأشهر السابقة ومتابعة سير عمل خطط اللجان والفرق والمعاهد لعام 2021.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع العديد من المواضيع أبرزها رؤية المحامين حتى عام 2023، كما تم عرض ومناقشة خطط مركز الإمارات لدراسات حقوق الإنسان، ومتابعة الاستراتيجيات والبرامج التدريبية التي من شأنها خدمة المحاميين والرقي بالمهنة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المحامي محمد الغفلي خلال كلمته التي ألقاها خلال افتتاح البرنامج التدريبي بأنه فخور بانضمام 15 محامي من مختلف إمارات الدولة في البرنامج القيادي الأول من نوعه بالمنطقة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لإدارة أعمال المحاماة الخاصة بهم مستقبلاً، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة الجديد ملتزم حالياً بتنفيذ حزمة من الأنشطة والبرامج التي تستهدف جميع شرائح المجتمع وتجلب بعض جوانب الوعي القانوني الذي يحتاجه الفرد في حياته.

وأشار إلى أن المجلس قرر عقد اجتماعه الخامس بنفس الفترة لافتتاح البرنامج لمناقشة الخطط والاستراتيجيات التطويرية والمستقبلية التي من شأنها الارتقاء بمهنة المحاماة والعمل القانوني بالدولة.

بدوره، أكد المحامي إبراهيم الحوسني مدير المعهد العالي للتدريب القانوني التابع لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أن البرنامج حظي باهتمام عدد كبير من المحاميين ولكن تم قبول في الدورة الأولى 15 محامي فقط، وذلك حسب الاشتراطات الموضوعة التي تضمن الاستفادة القصوى منه حتى يكونوا قادرين على الفهم الكافي والإلمام بالمعلومات القانونية، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق مراحل أخرى للبرنامج القيادي قريباً لإتاحة الفرصة أمام المحامين والقانونيين الإماراتيين الراغبين للانضمام إليه.



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