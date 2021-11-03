مفاجأة جديدة تجمع منة عرفة وزوجها.. «أنا قلبي دق»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة منة عرفة متابعيها بصورة جديدة لها من بوستر أحدث عمل فني لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ونشرت «منة» بوستر الأغنية وكتبت تعليق: «مهرجان أنا قلبي دق بكرة الساعة 5 على اليوتيوب بإذن الله».

منة عرفة توجه كلمات رومانسية لزوجها

دائما تحرص الفنانة منة عرفة على توجيه الكلمات الرومانسية لزوجها محمود المهدي في المناسبات المختلفة، ومن ضمن عباراتها التي وجهتها له عبر حسابها على إنستجرام: إلى زوجي ورجل أحلامي في كل موقف صعب بيعدي علينا بتثبتلي فيه إنك رجل مفيش منه كتير وفي كل لحظة حلوة بتعدي ما بينا بنبهر بأد إيه أنا إنسانة محظوظة وربنا بيحبني عشان رزقني براجل زيك انت السعادة والفرحة والأمان اللي كنت محرومة منهم عشان مكنتش في حياتي يا حياتي».

وأضافت: «انت هديتي من ربنا اللي كل يوم وكل لحظة بشكر ربنا عليها، إنت العوض اللي كنت مستنياه طول حياتي، غيرتني وغيرت حياتي كلها للأحسن، جيت بدلت كل الحزن والوجع والخوف بحب وأمان واستقرار وذكريات حلوة زيك».

وتابعت: «أنت أرجل وأجدع وأحن وأحلى راجل أنا شفته في حياتي، ربنا يديمك أحلى نعمة في حياتي ويخليك ليا وميحرمنيش منك ويحميك من كل شر ويسعدك ويفرح قلبك زي ما دايماً بتفرحني، كل الكلام دا ميوصفش 1% من حبي واحترامي ليك بجد بحبك يا توأم الروح والشكل يا من تنتمي له روحي ووجداني».

وفي صورة أخرى جمعتهما، قالت: «وإني أراك بعينِ قلبي جنةُ يا من بك مر الحياةِ يطيبُ».