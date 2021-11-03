الماسكارا الملونة لعيون ساحرة تأسر الألباب

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تمثل الماسكارا الملونة أحدث صيحات المكياج في خريف/شتاء 2021-2022 لتمنح المرأة إطلالة ساحرة تأسر الألباب.

وأوضحت مجلة "Elle" أن الرموش تتألق هذا الموسم بماسكارا تزهو باللون الأزرق والأخضر والبنفسجي والبرتقالي والبورجوندي لتمنح المرأة إطلالة مبهجة تكسر كآبة الأجواء السائدة في هذا الوقت من العام.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه ينبغي اختيار لون الماسكارا تبعا للون العين؛ حيث تتناغم العيون البنية مع ماسكارا باللون الأخضر، في حين أن العيون الخضراء تغازلها ماسكارا باللون التركواز أو السماوي. أما العيون الخضراء فتداعبها ماسكارا باللون البنفسجي أو البرتقالي.

وأكدت "Elle" على أهمية أن يتحلى بقية المكياج بالهدوء لتسليط الأضواء على الماسكارا الملونة من ناحية وللبعد عن التكلف والمبالغة من ناحية أخرى.