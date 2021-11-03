أخصائية تخاطب توضح أسباب «اللدغة» وطرق علاجها عند الأطفال

القاهرة - سمر حسين - ماما

اللثغة أو ما يُسمى في العامية بـ«اللدغة» مشكلة يُعاني منها بعض الأشخاص وخاصة الأطفال، وتتمثل في عدم القدرة على إخراج بعض الحروف أو استبدالها بحروف أخرى، ومن الممكن أن يتم معالجتها في بداية مراحل الطفل أو تترك وتظل مع الشخص.

أسباب اللدغة عند الأطفال

قالت الدكتور ياسمين عبد الله أخصائية التخاطب، إن اللدغة ليس لها علاقة بمرض نفسي أو عضوي كما أنها ليست وراثية، ولكنها تعتبر بقايا التركيب الصوتي، والتعلم الخاطئ للصوت هو أهم أسباب اللدغة وتسمى لدغة وظيفية.

وتُضيف «عبدالله»، في تصريحات لـ«هُن»، أن هناك بعض العوامل التي قد تؤثر على نطق الأصوات مثل الضعف السمعي أو عيوب الفك أو سقف الحلق، ولا بد من معالجة كل العيوب قبل البدء في تدريبات اللدغة.

واللدغة الوحيدة التي يكون سببها عضوي هي اللدغة الرائية والتي يكون فيها طرف اللسان غير قادر على الوصول لسقف الحلق.

أنواع اللدغات وعلاجها

وأوضحت أخصائية التخاطب أنواع اللدغات وعلاجها كما يلي:

اللدغة السينية

اللدغة السينية هي التي يكون فيها الطفل غير قادر على نطق حرف السين ويستبدلها بحروف أخرى.

أنواع اللدغة السينية

- اللدغة السينية الأمامية

يصدر المريض فيها صوت السين «ثاء»، نتيجة لخروج اللسان بين الأسنان.

علاجها

- غلق الأسنان وطرف اللسان بالضغط على منبت الأسنان السفلي مع خروج هواء بسيط وصفير بين الأسنان.

- العلاج أمام المرآة، ويتم تعريف الطفل كيفية نطق الحرف مفردا بطريقة صحيحة ومن ثم اللعب بالصوت من خلال نطق وتكرار حرق السين.

- يتم وضع صوت السين في أول الكلمة مرة وفي وسطها مرة وفي آخرها.

اللدغة السينية الجانبية

اللدغة السينية الجانبية يصدر فيها الطفل صوت السين «ش»، ويكون غير قادر على نطقه نتيجة خروج الهواء من جانب اللسان بدلا من الأمام.

علاجها

العلاج يكون عن طريق تحويلها الى لدغة سينية أمامية.

اللدغة السينية البلعومية

وفيها يصدر الطفل صوت السين «خ»، وهنا يجب ملاحظة الطفل من أن يكون مصابا بخنف أم لا، ويتم ذلك عن طريق إغلاق أنف الطفل وإذا تغير صوت الطفل يكون لديه خنف وإذا لم يتغير يكون لديه لدغة سينية بلعومية.

علاجها

العلاج يكون عن طريق غلق أنف الطفل عند نطق صوت السين حتى يستوعب مكان خروج الهواء.

2- اللدغة الرائية أنواعها

1- تحويل حرف الراء إلى ياء أو إلى واو.

2- نطق حرف الراء إلى لام.

3- تحويل حرف الراء إلى غين.

العلاج

- يجب التأكد من عدم وجود عائق يمنع اللسان من التحرك بطريقة طبيعية مثل رابط اللسان الذي يعوق اللسان من الحركة لأعلى.

- يتم التدريب أمام المرآة على رفع اللسان لأعلى في نطق حرف اللام، ويتم التثبيت عليها من خلال نطقها في كلمات تبدأ بحرف اللام ثم بكلمات في منتصفها حرف اللام ثم بكلمات تنتهي بحرف اللام.

- يوضع قلم الرصاص بطريقة عرضية في الفم وبعد ذلك يتم تكرار نطق الراء فقط بصورة مستمرة.

لدغة حرف الكاف

يستبدل فيها الطفل حرف الكاف بحرف التاء أو الدال.

علاج لدغة حرف الكاف

- يتم تدريب الطفل أمام المرآة ويقوم الطبيب بتثبيت مقدمة طرف لسان الطالب بخافض اللسان ويطلب من الطفل تحريك لسانه إلى أعلى.

- يدرب الطفل على النطق الصحيح لحركات حرف الكاف، والتمييز السمعي بين نطق حرف الكاف والقاف ومعرفة المخرج الصحيح.