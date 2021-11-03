«لو ابنك شاف حادثة الإسماعيلية».. 10 علامات لتكتشفي معاناته من الصدمة

القاهرة - سمر حسين - ماما

جريمة بشعة تقشعر لها الأبدان، حدثت في وضح النهار وأمام عشرات من الأشخاص، رجت أنحاء محافظة الإسماعيلية، تحديدا في تقاطع شارع البحري مع شارع طنطا بوسط المدينة، راح ضحيتها رجل تعرض للاعتداء الوحشي لأكثر من 5 دقائق إلى أن تم فصل رقبته عن جسده باستخدام سكين صغيرة وساطور كبير، وسار بها القاتل بين المارة حاملا رأس الضحية المفصوله عن جسده في يده، وسط ذهول وصراخ من المواطنين، في مشهد غريب ونادر على الشارع المصري.

آثار جريمة الإسماعيلية على الأطفال في محيط الواقعة

بعد سير الجاني برأس الضحية في الشارع أمام المارة، بدأ ينظر إليهم ويهددهم، إلى أن وضعها في كيس بلاستيك أسود اللون، وفي اليد الأخرى كان يحمل الساطور الكبير، ليكن الرد الفعل من المارة بأن قذفوه بالحجارة وسحلوه في الشارع حتى تم تسليمه للشرطة.

وضع بعض الأهالي بطانية على جثة الضحية وأقاموا كردونا حولها لحين وصول رجال الأمن.

الجريمة التي حدثت في وضح النهار، لا تزال محط اهتمام من الجميع داخل محافظة الإسماعيلية وخارجها، إذ رجت أنحاء مصر بأكملها وتحولت لقضية رأي عام خاصةً بعدما تداولت مقاطع فيديو توثق جريمة الإسماعيلية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» والتي شاهدها ملايين، ما جعل البعض يحذرون من مشاهدة المقاطع وبخاصة فئة الشباب والأطفال.

الطب النفسي يوضح خطورة مشاهدة الفيديو على الأطفال

بعد حديث البعض عن خطورة مشاهدة الفيديوهات التي توثق الواقعة، تواصل «هُن» مع الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين والعلاقات الزوجية، لتوضيح مخاطر مشاهدة الأطفال لهذه المقاطع والعواقب التي تنتج عنها وتؤثر بالسلب على حياتهم، وكيفية التعامل معهم، وأبرز العلامات التي يمكن ملاحظتها التي تشير لمعاناتهم من صدمة، إذ قالت إن هذه الجريمة تعد من أبشع الجرائم في تاريخ الإنسانية وما إن شاهدها الطفل كنوع من الفضول أو عن طريق الخطأ فإنه سيعيش في اضطراب ما بعد الصدمة، ويفقد الرغبة في الحياة تجده غير قادر على النوم أو تناول الطعام، ويصبح الخوف هو المسيطر عليه، ويعيش في حالة من الذعر والفزع: «شريط الفيديو هيتعرض قدام عينيه كإنه فلاش باك».

أعراض ما بعد الصدمة تظهر في الخوف والاكتئاب والبكاء

«هيرفض يخرج من البيت ويشوف الشارع ويتعامل مع الناس» بهذه العبارة واصلت الدكتورة هالة حماد، الحديث عن الآثار السلبية عن جريمة الإسماعيلية، إذ قالت: «هيأثر على تركيزه ومذاكرته، وهيبقى في ظل والدته ووالده، هتلاقيه خايف يدخل الحمام لوحده أو المطبخ وممكن يوصل لحالة من الاكتئاب مصحوب بالبكاء».

واختتمت استشاري طب الأطفال، قائلةً: «شيء مؤلم إن الطفل يشوف حاجة زي كده، وأطفال الضحية هيتولد عندهم شعور بالغضب والفقدان وقلق نفسي وإحساس بعد الأمان ورغبة في الانتقام».