أسباب خطيرة قد تكون وراء شعورك بالبرودة المستمرة: منها مرض «الرينود»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشعور بالبرودة يختلف من شخص لآخر، لكن الشعور الدائم بالبرودة لا تقتصر أسبابها على العوامل الجوية المتغيرة فقط، بل ربما ترجع لأسباب صحية أخرى، وهذا ما توضحه «هن» وفقًا لصحيفة «Medical News Today».

في بعض الحالات يرجع الشعور الدائم بالبرد لقصور في الغدة الدرقية، عندما لا تنتج ما يكفي من هرموناتها ما يؤدى إلى خفض درجة حرارة الجسم، وتصبح العمليات التي يقوم بها الجسم بطيئة، إذ تشمل أعراضها مايلي:

- الإحساس بالبرودة.

- الاكتئاب.

- إرهاق.

مرض الرينود يضاعف إحساس البرودة خلال الشتاء

«الرينود» مرض يصيب الأوعية الدموية، إذ أنه يجعل شرايين أصابع اليدين والقدمين ضيقة، وبالتالي يمنع تدفق الدم بشكل سريع خلالها، ما يخفض درجة حرارة الجسم، وتأخذ اللون الأزرق التي تميل إلى الإحمرار.

ويعاني البعض من فقر الدم عندما يفتقر لخلايا الدم الحمراء، فتنقص كمية الأكسجين من الجسم، وبالتالي تنخفض درجة حرارته فيلازمه الإحساس بالبرودة، بالإضافة لبعض الأعراض الأخرى مثل الدوخة، ضيق التنفس، زيادة معدل ضربات القلب، وصداع.

وعند معاناة شخص من أمر ما يؤثر عليه نفسيًا يشعره بالقلق والتوتر، أو فقدان الشهية، قد يصاب تلك الأشخاص بالبرودة لعدم وجود الدهون الكافية في أجسامهم.

مرضى السكري: الأكثر عرضة للشعور بالبرد القارس

ومن جانبه أوضح الدكتور أيمن الشاذلي، استشاري الأمراض الباطنية، وعضو الجمعية المصرية لعلاج السكر، لـ«هن» أن الشعور بالبرد أمر طبيعي يشعر به الأصحاء مع انخفاض درجة حرارة الجو، ولكن يختلف من شخص لآخر في تحمله، وقد يرجع ذلك لسبب مرضي، موضحًا أنه قد يرجع سببه لأشخاص يعانون من هبوط السكر بالدم، والتهاب الأعصاب الطرفية عند مرضى السكري يشعرهم بالبرد أكثر من الطبيعي.