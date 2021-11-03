الامارات | «الحرف والصناعات التقليدية» يعود إلى جمهوره في سوق القطارة بالعين

شكرا لقرائتكم خبر عن «الحرف والصناعات التقليدية» يعود إلى جمهوره في سوق القطارة بالعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، النسخة السابعة من «مهرجان الحرف والصناعات التقليدية»، تحت شعار «حرفة الأجداد، فخر الأحفاد»، الذي يستمر إلى 13 نوفمبر المقبل في سوق القطارة في منطقة العين.

ويستضيف المهرجان برنامجاً متنوعاً من الأنشطة والفعاليات وورش العمل التي تحتفي بممارسي الحرف والصناعات التقليدية من جميع أنحاء الإمارات، والجهات المتخصصة في بيع وتسويق المنتجات التقليدية والتراثية، والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بالمحافظة على الحرف والصناعات التقليدية.

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