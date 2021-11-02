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ابنة حجاج عبد العظيم.. مشاهد مثيرة من حفل الزفاف (فيديو)

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

زفاف ابنة حجاج عبدالعظيم

تصدر زفاف ابنة حجاج عبدالعظيم، حديث السوشيال ميديا، إذ احتفل الفنان بحفل زفاف ابنته، بالأمس، وسط عدد من أصدقائه الفنانين وأيضًا الأسرتين، وتداول عدد من مقاطع الفيديوهات من الزفاف على  منها تأثر الفنانة بزفاف ابنته، وأيضًا من كواليس استعدادات العروس للحفل.

وفي التقرير التالي يرصد «هن» مشاهد من حفل زفاف ابنة حجاج عبدالعظيم، التي أثارت تفاعل بين متابعيها.

تأثر حجاج عبدالعظيم في حفل زفاف ابنته

وفي مقطع فيديو نشره الفوتوجرافر الخاص بالعروس، عبر حسابه على تطبيق «إنستجرام»، أظهر تأثر الفنان حجاج عبدالعظيم، وقت استعدادات ابنته للعرس، إذ ظهر وهو يقبلها ويحتضنها، والدموع تملأ عينيه.

وتفاعل الكثيرين على مقطع الفيديو لتهنئة الفنان حجاج عبدالعظيم بزفاف ابنته: «ألف مبروك.. ربنا يخليكم لبعض.. فنان محترم بجد بنحبه.. ربنا يسعدكم وألف مبروك يا فنان».

إطلالة العروس.. فستان طويل محشتم

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وتألقت العروس «دنيا» ابنة الفنان حجاج عبد العظيم، بفستان أبيض طويل ذو أكمام طويلة منقوشة، كما جاء الفستان منفوش من الأسفل، واعتمدت العروس على التاج اللامع ووضع الميكب اب المناسب لزفافها، وارتدى العريس وهو المهندس أحمد عبد الفتاح، بدلة مكونة من «جاكيت» أبيض وبنطلون أسود.

حضور الفنانين حفل زفاف حجاج عبد العظيم

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وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنان أشرف ذكي وزوجته الفنانة روچينا، والفنان مجدي كامل، والفنانة مها أحمد ودنيا سامي وشريف باهر وإيمي طلعت ذكريا والمطربة بوسي وحمادة هلال.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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