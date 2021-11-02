علامات تظهر على الطفل تجبر الأمهات على زيارة الطبيب: منها زرقان الوجه

القاهرة - سمر حسين - ماما

أحيانا يشتكي الطفل من الشعور بأوجاع في مناطق مختلفة، دون أن تدرك الأم أسباب شعور نجلها بهذه الأوجاع المفاجئة، فتزداد قلقًا وتوترًا، وترغب في معرفة الأسباب، لذا توجد علامات ينبغي على الأم ملاحظتها وضرورة التوجه للطبيب، أكدتها الدكتورة هنا أبو الغار، أستاذ طب الأطفال والتغذية الاكلينيكية، أثناء استضافتها في برنامج «جروب الماميز».

علامات تشير إلى ضرورة زيارة الطبيب

همدان الطفل وانخفاض حرارته.

سرعة نبضات قلب الطفل بشكل مفاجىء.

تشنج الطفل وزرقان وجهه.

هذيان الطفل وعدم التركيز.

التوجه إلى الطواريء

عند ظهور هذه العلامات على الأم التوجه للطوارىء سريعا لإنقاذ طفلها.

ارتفاع حرارة الطفل أيام متتالية.

كحة مزمنة.

صعوبة في التنفس.

حرارة ورشح.

كحة بسيطة.

إسهال شديد وعلامات الجفاف.

أعراض المغص عند الأطفال

ومن أعراض المغص عند الأطفال كما ذكرها موقع «Mayo Clinic».

بكاء شديد قد يبدو أشبه بالصراخ أو التعبير عن الألم.

البكاء بدون سبب واضح، على عكس البكاء للتعبير عن الجوع أو الحاجة إلى تغيير الحفاضات.

تغير لون الوجه، مثل احمرار الوجه أو شحوب الجلد حول الفم.

التوتر الجسدي مثل شد الساقين أو تصلبها، تشنج الذراعين أو القبضات المشدودة أو الظهر المقوس، أو انتفاخات البطن.