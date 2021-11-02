ريا أبي راشد تثير إعجاب متابعيها بفستان أخضر لامع: «ملكة جمال العالم» (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تألقت الإعلامية ريا أبي راشد، بإطلالة جديدة شاركت بها متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، جذبت بها الانتباه وأنظار متابعيها الذين أبدوا إعجابهم بالإطلالة الأنيقة.

وظهرت «ريا» وهي مرتدية فستان قصير لامع باللون الأخضر، وتركت شعرها الطويل منسدلًا علي أكتافها، واعتمدت على «ميك أب» بسيط أبرز ملامحها، وعلقت الإعلامية على الصور قائلة: «هذا ما اسميه منظر خرافي»، مشيرة إلى أحد الفنادق في مدينة دبي بالإمارات.

وتفاعل معها متابعيها في التعليقات على الصور: «قمر.. إيه الجمال دا.. نفسي أكون ناجحة زيك.. بتجنني.. فستانك خطير.. تستحقي لقب ملكة جمال العالم».

ريا أبي راشد ببدلة خضراء

وكانت الإعلامية ريا أبي راشد، ظهرت قبل فترة خلال إحدى الفعاليات الفنية، بإطلالة أنيقة ومختلفة عما اعتادت الظهور به، إذ قررت كسر قاعدة ارتداء الفساتين، وشاركت الفعالية وهي مرتدية بدلة تحمل اللون الأخضر الفاتح، ذو حزام عريض من المنتصف، كما أنها تألقت بارتدائها الإكسسوارات اللائقة، واعتمدت على المكياج الهادئ الذي أبرز جمالها، وتركت شعرها منسدلًا إلى الوراء.

ريا أبي راشد في مهرجان فينسيا

وخلال مشاركة الإعلامية اللبنانية، ريا أبي راشد، لفاعليات مهرجان فينيسيا السينمائي بإيطاليا، ظهرت بإطلالة جريئة إذ اعتمدت على فستان باللون الأزرق الفاتح، جاء مرصعًا ببعض الفصوص اللامعة، حيث تميز بأونه «وان شولدر» مع فتحة طويلة عند منطقة الصدر، وفتحة هوليود الشهيرة التي كشفت عن ساقها.

واعتمدت ريا أبي راشد، على الشعر الليس، باللون البُني والخصلات الـ«هايلايت»، مع أقراط من الألماس، فضلًا عن المكياج الداكن والمطفي، الذي أبرز ملامحها.

وشاركت « أبي راشد» بعدة صور جديدة لأحدث إطلالاتها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقة: «أحببت كل شيء عن الليلة الماضية».