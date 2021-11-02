أول شيء يجب فعله حال "حرق فمك" بعد تناول الطعام الساخن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

بعض الأشخاص يفضلون تناول الطعام ساخنا، ما قد يعرض فمهم للحرق، وهناك طريقة تساعد على الشفاء بعد حرق فمك بعد تناول الأطعمة الساخنة، كما أورد موقع "healthdigest".

ويمكن أن تسبب الأطعمة والمشروبات الساخنة حروقًا من الدرجة الأولى، وتعتبر أقل أنواع الحروق خطورة بالنسبة لأنواع الحروق الأخرى، ولكن هذا لا يعني أنها غير مؤذية.

وتصف جامعة ستانفورد للرعاية الصحية، الحروق من الدرجة الأولى بأنها تلك التي تظل جافة وحمراء ومؤلمة، وتقتصر حروق الدرجة الأولى أيضًا على الطبقة الخارجية من الجلد، مثل حروق الشمس، ويمكن أن يستمر حرق الدرجة الأولى، خاصة في الأنسجة الحساسة للفم.

ولسوء الحظ، لا توجد طريقة لمحو ألم الحروق من الدرجة الأولى أو التئامها بسرعة، ومع ذلك، هناك طرق لتقليل الألم وتسريع عملية الشفاء عن طريق الحفاظ على المنطقة خالية من البكتيريا، ويمكن اتخاذ واحدة من أسهل الخطوات على الفور تقريبًا بعد حرق الفم، وهي البدء باستخدام محلول الملح بعد حرق فمك.

وتقدم مركز كليفلاند كلينك الأمريكي، عدة اقتراحات لتهدئة فمك بعد الحرق، ومن أسهل النصائح التي يمكنك استخدامها فورًا بعد الإصابة بالحرق هي شطف فمك بمحلول ملحي، وسيؤدي ذلك إلى إزالة البكتيريا من المنطقة، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالعدوى، ويمكن أن يقلل أيضًا من آلام الحرق، ويوصى أيضًا بنظافة الفم الجيدة، لأن ذلك سيزيل المهيجات ويساعد في تقليل مخاطر العدوى.

ورغم أن معظم الحروق الفموية تلتئم في غضون أيام قليلة، فإن "كليفلاند كلينك" يحذر من أن بعضها قد يؤدي إلى مزيد من المضاعفات إذا امتد الحرق إلى لسان المزمار، فقد تتورم المنطقة وتقلل من قدرة الشخص على التنفس، ويعتبر هذا خطير بشكل خاص عند الأطفال، وفي حالة ظهور مشاكل في التنفس بعد حرق الفم، يُنصح بالذهاب إلى الطبيب على الفور.