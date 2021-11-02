هل تتنفس من فمك أثناء النوم؟.. تعرف على الأضرار والعلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يمد التنفس جسمك بالأكسجين الذي يحتاجه للبقاء على قيد الحياة، كما يسمح لك بإطلاق ثاني أكسيد الكربون، ويصبح عن طريق الفم عندما يكون لديك احتقان بالأنف بسبب الحساسية أو الزكام، وأيضًا عندما تتمرن بشدة يمكن أن يساعد التنفس الفموي في توصيل الأكسجين إلى عضلاتك بشكل أسرع، ومع ذلك، فإن التنفس من خلال الفم طوال الوقت، بما في ذلك أثناء النوم، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل.

وعند الأطفال، يمكن أن يسبب التنفس الفموي أسنانًا ملتوية أو تشوهات في الوجه أو ضعفًا في النمو، وفي البالغين قد يسبب رائحة الفم الكريهة وأمراض اللثة، أو يؤدي إلى تفاقم أعراض الأمراض الأخرى، وفق ما ذكر موقع "healthline".

ما مزايا التنفس من الأنف؟

- يضيف الأنف الرطوبة إلى الهواء لمنع جفاف الرئتين والشعب الهوائية.

- يقوم الأنف بتسخين الهواء البارد إلى درجة حرارة الجسم قبل أن يصل إلى رئتيك.

- يضيف تنفس الأنف مقاومة لتدفق الهواء، وهذا يزيد من امتصاص الأكسجين عن طريق الحفاظ على مرونة الرئتين.

كيف أعرف أنني أتنفس من خلال فمي؟

يعاني الأشخاص الذين يتنفسون من فمهم ليلًا من الأعراض التالية:

الشخير.

الفم الجاف.

رائحة الفم الكريهة.

بحة في الصوت.

الاستيقاظ المتعب.

سرعة الانفعال.

التعب المزمن.

ضباب الدماغ.

الهالات السوداء تحت العينين.

الأعراض عند الأطفال:

نموهم أبطأ من معدل النمو الطبيعي.

زيادة نوبات البكاء في الليل.

اللوزتين الكبيرتين.

شفاه جافة ومتشققة.

مشاكل التركيز في المدرسة.

النعاس أثناء النهار.

غالبًا ما يتم تشخيص الأطفال الذين يعانون من مشاكل في التركيز في المدرسة بشكل خاطئ باضطراب نقص الانتباه (ADD) أو فرط النشاط.

ما الذي يسبب التنفس من الفم؟

السبب الكامن وراء معظم حالات التنفس الفموي هو انسداد مجرى الهواء الأنفي (المسدود كليًا أو جزئيًا).

وبعبارة أخرى، هناك شيء يمنع مرور الهواء بسلاسة إلى الأنف، وفي حالة انسداد أنفك، يلجأ الجسم تلقائيًا إلى المصدر الآخر الوحيد الذي يمكنه توفير الأكسجين وهو فمك.

وهناك العديد من أسباب انسداد الأنف، وتشمل هذه:

احتقان الأنف الناجم عن الحساسية أو الزكام أو التهاب الجيوب الأنفية.

تضخم اللحمية.

تضخم اللوزتين.

انحراف الحاجز الأنفي.

الزوائد الأنفية، أو أورام أنسجة حميدة في بطانة أنفك؟

شكل الأنف.

شكل وحجم الفك.

ويتطور لدى بعض الأشخاص عادة التنفس من خلال أفواههم بدلاً من أنفهم حتى بعد زوال انسداد الأنف، وبالنسبة لبعض الأشخاص المصابين بانقطاع النفس النومي، قد يصبح من المعتاد النوم وفمهم مفتوحًا لتلبية احتياجاتهم من الأكسجين.

ويمكن أن يتسبب التوتر والقلق أيضًا في أن يتنفس الشخص من خلال فمه بدلاً من أنفه.

ما عوامل خطر التنفس من الفم؟

يمكن لأي شخص أن تتطور لديه عادة التنفس من خلال فمه، ولكن هناك ظروف معينة تزيد من خطر إصابتك، وتشمل هذه:

الحساسية المزمنة.

التهابات الجيوب الأنفية المزمنة أو المتكررة.

التوتر والقلق المزمن.

هل يمكن أن يؤدي التنفس من الفم إلى مشاكل صحية؟

التنفس الفموي شديد الجفاف، ويعني جفاف الفم أن اللعاب لا يمكنه غسل ​البكتيريا من الفم وهذا يمكن أن يؤدي إلى:

رائحة الفم الكريهة.

أمراض اللثة مثل التهاب اللثة وتجويف الأسنان.

التهابات الحلق والأذن.

وقد يؤدي التنفس من الفم إلى انخفاض تركيز الأكسجين في الدم ويرتبط هذا بارتفاع ضغط الدم وفشل القلب، وتشير الدراسات إلى أن التنفس من الفم قد يقلل أيضًا من وظائف الرئة، ويزيد من حدة الأعراض وتفاقمها لدى الأشخاص المصابين بالربو.

وعند الأطفال، يمكن أن يؤدي إلى تشوهات جسدية ويمكن للأطفال الذين لا يعالجون من التنفس الفموي أن يصابوا بما يلي:

وجوه طويلة.

أفواه ضيقة.

وجود فرط كبير في الأسنان وازدحام الأسنان.

لا ينام الأطفال الذين يتنفسون من خلال أفواههم جيدًا في الليل، ويمكن أن يؤدي قلة النوم إلى:

ضعف النمو.

ضعف الأداء الدراسي.

عدم القدرة على التركيز.

اضطرابات النوم.

كيف يتم علاج التنفس من الفم؟

يمكن للأدوية الخاصة بعلاج احتقان الأنف بسبب نزلات البرد والحساسية، وتشمل هذه الأدوية:

مزيلات احتقان الأنف.

مضادات الهيستامين.

بخاخات الأنف الستيرويدية بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية.

ويمكن أن تساعد الشرائط اللاصقة الموضوعة على جسر الأنف أيضًا في التنفس.

وإذا كنت مصابًا بانقطاع النفس الانسدادي النومي، فمن المحتمل أن ينصحك طبيبك بارتداء قناع للوجه ليلاً يسمى علاج ضغط الهواء الإيجابي المستمر (CPAP).

ويقوم جهاز CPAP بتوصيل الهواء إلى أنفك وفمك من خلال القناع ويمنع ضغط الهواء مجرى الهواء من الانسداد.

كيفية منع التنفس عن طريق الفم؟

استخدام رذاذ الأنف الملحي وبخاخات الأنف ومزيلات احتقان الأنف أو الأدوية المسكنة للحساسية.

النوم على ظهرك مع رفع رأسك لفتح الممرات الهوائية وتعزيز التنفس الأنفي.

الحفاظ على منزلك نظيفًا وخاليًا من مسببات الحساسية.

تركيب فلاتر الهواء في أنظمة التدفئة والتكييف لمنع انتشار مسببات الحساسية في منزلك.