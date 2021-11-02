ما مقدار الوزن الذي يمكنك إنقاصه بأمان خلال شهر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

فقدان الوزن يتطلب الدافع والصبر والوقت، وهذا ليس بالأمر السهل، وهو السبب في أن الكثير من الناس يتجهون نحو الحميات الغذائية لفقدان الوزن بسرعة، لكن الوزن الذي يتم فقده سريعا يعود بمجرد توقف الشخص عن الدايت الذي كان يتبعه.

وفي إطار رغبة العديد منا في خسارة الوزن سريعا، نستعرض مقدار الوزن الذي يمكنك إنقاصه بأمان خلال شهر، وفقا لموقع timesofindia.

فقدان الوزن السريع ليس صحيًا على الإطلاق، يمكن أن يعرضك أيضًا لخطر الإصابة بحالات صحية مختلفة.

ووزن جسمك ليس مؤشراً على صحتك العامة، على الرغم من أنه يجب على المرء أن يحاول الحفاظ على وزنه المثالي، إذا لم يكن قادرًا على القيام بذلك، فهذا لا يعني أنه غير صحي، يعد فقدان الوزن تدريجيًا أفضل طريقة للحفاظ عليه على المدى الطويل.

كم من الوزن يمكن أن تخسره في شهر؟

وفقًا للخبراء، فإن فقدان حوالي 0.5 كيلوجرام (نصف كيلو) من الوزن في أسبوع مثالي، ما يعني 2 كيلوجرام في الشهر.

للقيام بذلك، اتبع نظامًا غذائيًا ينقص السعرات الحرارية جنبًا إلى جنب مع التمارين المنتظمة والأكل الصحي، يعتبر فقدان نحو 1.5 إلى 2.5 كيلوجرام من وزن الجسم في شهر صحيًا.

خسارة أكثر من هذا يعني أنك تضغط على وظائف الجسم والأعضاء الداخلية، وخاصة الكلى، عادة ما يتبع الناس نظامًا غذائيًا عالي البروتين أثناء محاولتهم إنقاص الوزن، مما يضع ضغطًا أكبر على الكلى.

ماذا يحدث عندما تفقد أكثر من الكيلوجرامات الموصى بها في شهر؟

إذا كنت تخسر 5 كيلوجرامات أو أكثر في شهر واحد، فقد يجعلك ذلك تشعر بالضعف والتعب والخمول والغثيان، إذا كان هذا يحدث معك، فأنت بحاجة إلى إعادة النظر في نظامك الغذائي واستشارة أحد المتخصصين للحصول على المساعدة.

عندما تفقد الوزن بطريقة صحية، يجب أن تكون مستويات الطاقة لديك كافية ويجب أن تشعر بصحة أعضائك من الداخل.