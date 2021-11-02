شبيهة عبلة كامل: أتمنى امثل قدامها.. وتعلمت منها الأمومة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«يخلق من الشبه أربعين» مثل قديم لكن متوارث بين الأشخاص ذات القواسم المشتركة في الشبه، حملت رايته السيدة «هند العبد» التي تشابهت ملامحها مع الفنانة عبلة كامل، فتأثرت بها واتخذتها قدوة في حياتها، أحبت التمثيل وتمنت الوقوف أمام الفنانة القديرة، كما أن الشبه الكبيرة ساعدها في كونها «حلالة المشاكل».

منذ صغرها وعرفت «هند» بالشبه الذي حملته من الفنانة عبلة كامل، اتضحت معالمه أكثر في فيلم الستات، وكلما كبرت كان الشبه يتزايد بينهما، يتزايد أيضًا كلما حاولت «هند» تقليدها وارتداء النظارة «لما بلبس نضارة بكون شبهها جدًا زي مسلسل سلسال الدم».

شبيهة عبلة كامل: شرف كبير ليا وأتمنى أمثل قدامها

«شرف كبير ليا» هكذا وصفت «هند» تشبيها بالفنانة عبلة كامل، التي وصفتها بـ«الست العظيمة» وترغب في مقابلتها والحديث معها «نفسي أتواصل معها طبعًا.. لكن لسة محصلش الشرف»، مواقف كثيرة تصادف السيدة «هند» بسبب الشبه الكبير بينهما، خاصة حين تسير في الشارع وتلتف حولها أنظار المارة «في اللي بيقولي كدا فعلًا.. واللي بيجي يتصور معايا».

لقب «شبية عبلة كامل» الذي حملته «هند» فتح لها الطريق لمجالات متعددة، فاتجهت للتمثيل في بعض المشاريع الفنية البسيطة، بعدما تأثرت كثيرًا بحبها للفنانة القديرة وتميزها في أدوارها «جتلي عروض في التمثيل ودي حاجة مش وحشة خاصة لو بقدم رسالة.. وأتمنى إني أمثل قدام الفنانة عبلة كامل».

واقترن اسم «هند» أيضًا بـ«حلالة المشاكل»، فهي السيدة الجدعة في منطقتها المعروفة كونها سيدة تسعى للصلح في الخلافات بين أبناء منطقتها، فضلًا عن كونها تقديمها الكثير من الفيديوهات التي تظهر التشابه بينها وبين الفنانة عبلة كامل.

شبية عبلة كامل.. كلامها بيطلع مني تلقائي

«أنا بعمل الفيديوهات في حب للفنانة عبلة كامل.. مش قصدي اتحداها» فروح الفنانة القديرة قريب لشخصية الأم المصرية بطبقات مختلفة: «لما بكون في البيت مع أولادي.. تلقائي بيطلع مني حاجات شبه الفنانة عبلة كامل زي إيفيات في فاطمة كشري وعودة الندلة».

وبجانب التشابه في الملامح تأثرت «هند» بشخصية الفنانة عبلة كامل، فاتخذتها قدوة لها خاصة في أدوار الأمومة التي قدمتها: «اتعلمت منها أكون أم بجد.. فيها الروح الحلوة والفكاهة والاحترام.. وفي كل أعمالها بتقدم رسالة كويسة».